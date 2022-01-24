SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Smarter Battery

Smarter Battery

Программа для диагностики и калибровки аккумуляторов ноутбуков

3,2 (10)
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Актуальная версия 9.2
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История изменений

Версия 9.2

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Программы для калибровки батареи ноутбука
Программы для калибровки батареи ноутбука

Оценки программы

3,2

10 оценок Оценок пока нет

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