Smarter Battery — программа для диагностики, калибровки и мониринга за техническим состоянием аккумуляторов ноутбуков/нэтбуков/ультрабуков. Приложение платное, имеется возможность бесплатного 10-кратного использования и с некоторыми функциональными ограничениями. Программа Smarter Battery подходит для запуска в среде операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (32-bit/64-bit). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Утилита Smarter Battery — удобное средство мониторинга аккумулятора любых типов портативных компьютеров, позволяющее быстро получить полную техническую информацию о батарее в целях помочь пользователям продлить срок их эксплуатации и/или предпринять меры для экономии потребляемой ПК электроэнергии.

Программа Smarter Battery отображает эволюцию (историю) циклов зарядки/разрядки, вычисляя на основании этих сведений уровень износа батареи и прогнозируя примерный остаточных срок службы. Также утилита отображает эволюцию емкости сроком до 16 часов в виде удобного визуализированного графика, по которому можно быстро проанализировать техническое состояние батареи в определенный момент времени.

Средство мониторинга Smarter Battery

Посредством утилиты Smarter Battery пользователь сможет получить об аккумуляторе следующие сведения:

Уровень заводской емкости (новой батареи).

Уровень емкости при полном заряде.

Текущий уровень емкости.

Утраченный за все время эксплуатации уровень емкости.

Текущее выходное напряжение.

Скорость зарядки.

Текущая температура.

Производитель, модель, серийный номер, дата изготовления, технология производства, химический состав (тип) и другие.

При необходимости пользователь может настроить действия программы при достижении уровня заряда определенного уровня, например — запустить внешнее приложение, понизить уровень яркости экрана или выключить его, перевести систему в режим гибернации или сна и т.д.

Калибровка аккумулятора через Smarter Battery

Одна из самых интересных функций программы Smarter Battery — калибровка аккумулятора. В ходе процесса калибровки контроллер самой батареи и контроллер питания компьютера перенастраиваются, вследствие чего аккумулятор приводится в оптимальное для максимально длительной работы состояние.

Важно понимать, что калибровка никак не влияет на батарею физически. Но если по каким-то причинам компьютер неверно определяет уровень ее текущей емкости и на основании этого выключается или переходит в режим энергосбережения, то калибровка поможет устранить подобное развитие событий.

Принудительная разрядка аккумулятора

Если пользователю требуется быстро разрядить аккумулятор (например, для восстановления емкости длительно неиспользовавшейся батареи), это также можно сделать в программе Smarter Battery. Данная функция нагружает процессор, "заставляет" активно работать жесткий диск, увеличивает яркость монитора — словом, делает все, чтобы увеличить энергопотребление компьютера. При этом пользователь может включать функцию принудительной разрядки лишь на несколько минут, что обычно требуется для анализа технического состояния аккумулятора при высоких нагрузках.

Прочие функции Smarter Battery

В их число относятся:

Возможность установки 2D или 3D-гаджета Smarter Battery на рабочий стол (настраивается прозрачность и размер), который отображает текущую емкость аккумулятора, уровень загрузки процесса и оставшееся время работы компьютера без зарядки.

Быстрое включение режима энергосбережения (Green mode), при котором понижается яркость экрана, временно отключаются ресурсоемкие функции оформления Windows (Aero), убавляется звук и т.д.

Быстрое переключение схем электропитания Windows и другие функции.

Стоимость программы Smarter Battery

Стоимость одной лицензионной копии программы на момент написания обзора составляла 14$ (при покупке 2-х копий — 20$).