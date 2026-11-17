Smart Organizing Monitor — утилита для просмотра состояния принтера и изменения его настроек с компьютера. Она позволяет контролировать расходные материалы, настраивать лотки, сетевые параметры и печатать отчеты о конфигурации.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Ricoh, работает на Windows 10 и 11 и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Smart Organizing Monitor?

Smart Organizing Monitor — это инструмент для тех, кто хочет держать принтер под контролем, не переходя каждый раз в веб-интерфейс или панель управления устройства. Утилита показывает текущее состояние аппарата, уровень тонера и других расходных материалов, позволяет изменить параметры лотков и сетевые настройки.

Программа пригодится и тем, кто настраивает принтер впервые. Через Smart Organizing Monitor можно распечатать список конфигурации, чтобы убедиться, что все параметры заданы верно.

Просмотр состояния принтера и расходных материалов

В главном окне отображается текущее состояние устройства: готовность к работе, уровень тонера, возможные ошибки. Для моделей с несколькими картриджами видно состояние каждого. Если принтер требует внимания, это сразу заметно.

Настройка бумаги в лотках

Через программу можно указать тип и размер бумаги, загруженной в каждый из входных лотков. Это важно, поскольку неверные настройки могут привести к замятию или неправильной печати. Для тех, кто часто меняет бумагу, например, печатает на конвертах или плотных листах, такая возможность позволяет быстро привести настройки в соответствие с загруженным материалом, не трогая панель устройства.

Печать списка конфигурации и тестовых страниц

Smart Organizing Monitor позволяет распечатать системные настройки принтера, чтобы проверить, все ли задано верно. Это полезно при первоначальной настройке или при обращении в поддержку, когда нужно показать специалисту текущую конфигурацию. Для тех, кто самостоятельно обслуживает устройство, тестовые страницы помогают оценить качество печати и работу отдельных узлов.

Изменение заводских настроек по умолчанию

Программа дает доступ к параметрам, которые применяются ко всем заданиям печати, если в драйвере не указано иное. Можно изменить размер бумаги по умолчанию, ориентацию, качество печати и другие опции.

Настройка сетевых параметров

Через утилиту можно изменить IP-адрес принтера, настроить протоколы SNMP и SMTP, а также параметры предупреждений. Для тех, кто подключает принтер к сети, это поможет правильно установить сетевые настройки без использования веб-интерфейса.

Как пользоваться программой Smart Organizing Monitor

На главном экране программы отображается состояние принтера и несколько вкладок или разделов для настройки. Для просмотра информации о расходных материалах нужно открыть соответствующий раздел. Для изменения параметров лотков — выбрать нужный лоток и задать тип и размер бумаги. Для печати списка конфигурации используется команда в меню программы.

Для настройки сетевых параметров нужно открыть раздел сетевых настроек и изменить IP-адрес или другие параметры. После сохранения изменений принтер может потребовать перезагрузки. Для настройки уведомлений следует указать адрес электронной почты и выбрать события, о которых программа будет сообщать.