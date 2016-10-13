SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SiSoftware Sandra

В данном списке представлены программы для замены SiSoftware Sandra. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SiSoftware Sandra, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 26 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
PassMark BurnInTest
PassMark BurnInTest

Версия 11.1.1003.16946

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
Unigine Superposition
Unigine Superposition

Версия 1.1

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

Оценок пока нет
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
EVEREST Ultimate Edition
EVEREST Ultimate Edition

Версия 5.50

Диагностика компьютера и ПО

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (16)
EVGA OC Scanner
EVGA OC Scanner

Версия v3.6.1.2

Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia

Оценок пока нет
HARDiNFO
HARDiNFO

Версия 8.0

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer

Версия 1.57.1.0

Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MSI Kombustor
MSI Kombustor

Версия 4.1.16

Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (6)
NVIDIA FrameView
NVIDIA FrameView

Версия 1.2

Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений

Оценок пока нет
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
CPU-Control
CPU-Control

Версия 2.1

Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
CPUFSB
CPUFSB

Версия 2.2.18

Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)