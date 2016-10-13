В данном списке представлены программы для замены SiSoftware Sandra. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SiSoftware Sandra, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SiSoftware Sandra.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SiSoftware Sandra, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SiSoftware Sandra. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SiSoftware Sandra, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 26 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия 6.2.1
Программа для проверки производительности компьютеров
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 7.1.0
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 11.1.1003.16946
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 2.3.2912
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 5.50
Диагностика компьютера и ПО
Версия v3.6.1.2
Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 4.1.16
Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора
Версия 1.2
Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений
Версия 4.0
Heaven Benchmark
Версия 2.1
Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров
Версия 2.2.18
Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB