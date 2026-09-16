SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SignalRGB

В данном списке представлены программы для замены SignalRGB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SignalRGB, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

OpenRGB
OpenRGB

Версия 1.0

Программа для управления RGB-подсветкой на ПК и периферии

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