SignalRGB — программа для управления RGB-подсветкой периферии и комплектующих ПК разных производителей, а также для контроля вентиляторов и мониторинга системы.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная версия с базовыми функциями и платная подписка Pro с полным функционалом. Стоимость подписки — от 5.99$ в месяц. SignalRGB работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Управление подсветкой тысяч устройств от разных брендов

SignalRGB поддерживает более 6000 моделей комплектующих и периферии от Razer, Corsair, SteelSeries, Logitech, MSI и других производителей. Программа объединяет все устройства в единую систему, позволяя управлять цветом и эффектами каждой зоны отдельно или синхронизировать их между собой. Это избавляет от необходимости устанавливать несколько утилит от разных производителей, которые могут конфликтовать друг с другом и нагружать систему.

Обширная библиотека световых эффектов и интеграция с играми

В бесплатной версии доступны десятки готовых эффектов, а подписка Pro открывает более 250 эффектов, 45 игровых интеграций и 20 аудио-визуализаторов. Подсветка может реагировать на события в игре, музыку, звуки системы или изображение с веб-камеры. Пользователь может создавать собственные эффекты и сохранять их в свою библиотеку.

Контроль вентиляторов и мониторинг компонентов

SignalRGB включает инструменты для управления скоростью вращения кулеров с возможностью построения собственных кривых и создания профилей охлаждения. Встроенный мониторинг отображает температуру процессора и видеокарты, загрузку ядер, частоту памяти и другие показатели в реальном времени. Pro-версия позволяет настраивать внешний вид панелей мониторинга, добавлять и перемещать виджеты, а также получать расширенную информацию с датчиков.

Автоматизация действий с помощью макросов

В Pro-версии доступны макросы, которые запускают приложения, игры, веб-сайты или переключают эффекты по нажатию горячих клавиш. Например, можно настроить комбинацию, которая одновременно открывает Discord и меняет подсветку на определенную тему. Количество макросов и профилей не ограничено.

Одна программа вместо нескольких фирменных утилит

SignalRGB работает без установки дополнительных драйверов и не требует постоянного присутствия в системном трее. Программа не конфликтует с другим ПО для управления подсветкой, если то не запущено одновременно. Она автоматически определяет подключенные устройства и предлагает готовые пресеты для них. Все настройки сохраняются в профилях и могут переключаться автоматически при запуске игр или приложений.