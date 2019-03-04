SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SharpKeys

В данном списке представлены программы для замены SharpKeys. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SharpKeys, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

MapKeyboard
MapKeyboard

Версия 2.1

Программа для переназначения любых клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (47)
KeyTweak
KeyTweak

Версия 2.3.0

Программа для переназначения клавиш клавиатуры

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)