SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SETFSB

В данном списке представлены программы для замены SETFSB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SETFSB, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
CPUFSB
CPUFSB

Версия 2.2.18

Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)