SoftSalad СОФТСАЛАТ
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SETFSB

SETFSB

Программа для разгона процессора путем увеличения тактовой частоты системной шины

3,7 (13)
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Актуальная версия 2.3.178.134
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История изменений

Версия 2.3.178.134

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Оценки программы

3,7

13 оценок Оценок пока нет

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