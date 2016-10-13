SetFSB — программа для разгона процессоров путем увеличения значения тактовой частоты работы микросхемы PLL (Phase Locked Loop) материнской платы. Если простым языком, данный чип отвечает за генерацию управляющих сигналов для многих других компонентов системной платы. В зависимости от модели последней, PLL-чип может генерировать частоты для FSB (системной шины), физической памяти, шин PCI, PCI Express и/или других компонентов. От установленной частоты FSB также зависит и аналогичные параметры функционирования процессора.

Программа SetFSB подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 и 64-бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Как ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SetFSB?

В нормальном режиме работы значение тактовой частоты PLL-чипа находится на определенном эталонном уровне. Программа SetFSB позволяет вручную устанавливать и "замораживать" значение тактовой частоты PLL, изменяя, тем самым и частоту работы процессора.

Утилита не является универсальной. Она поддерживает только определенные модели PLL-чипов. Однако стоит отметить, что список поддерживаемых программой PLL-микросхем достаточно широк.

Как разогнать процессор в SetFSB?

Сама по себе утилита SetFSB достаточно проста в управлении. Из управляющих элементов здесь присутствует лишь ползунок, при помощи которого осуществляется установка значений тактовой частоты. Единственное, что потребуется от пользователя — установить модель микросхемы PLL, установленной в материнской плате компьютера. Сделать это можно 3-мя способами:

Найти PLL-чип на поверхности материнской платы и считать его модель и серийный номер (информация указана на корпусе чипа). Воспользоваться одной из программ, позволяющей получать техническую информацию обо всех устройствах компьютера (например, AIDA64 или Everest). Найти модель и серийный номер PLL-чипа из документации к материнской плате.

После того, как был определен PLL-чип, останется выполнить несколько простых действий:

Найти и установить модель PLL-микросхемы в выпадающем списке «Clock Generator» основного окна программы.

При помощи ползунка увеличить значение тактовых частот системной шины.

Нажать на кнопку «Set FSB» для сохранения изменений.

В некоторых случаях изменение тактовой частоты стандартным методом при помощи ползунка оказывается невозможным (зависит от модели материнской платы), даже если в самой программе присутствует модель PLL-чипа. Для решения этой проблемы разработчики предусмотрели возможность ручной установки тактовой частоты путем перезаписи управляющего 16-ричного (HEX) кода.

Данная операция выполняется из вкладки «Diagnosis». Суть процедуры заключается в получении HEX-параметров PLL Control Register и присваивании им определенных значений. Ввиду сложности, данную операцию способны безопасно выполнить лишь опытные пользователи, знакомые с тонкостями работы управляющих микросхем материнских плат.

Полная версия SETFSB

Последние версии программы SetFSB являются платными. Ознакомительная версия способна лишь считывать значения тактовых частот системной шины.