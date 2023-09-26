SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Security Check

Security Check

Утилита для быстрой проверки на наличие уязвимых/устаревших приложений

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Актуальная версия 1.4.0.54
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 1.4.0.54

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