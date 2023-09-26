Для оптимальной работы инструмента требуются права администратора
Security Check проводит детализированный анализ безопасности вашего системного окружения. Включает в себя проверку следующих параметров:
- Настройки учетных записей и их контроль (UAC).
- Установленные сервис-паки.
- Текущая версия Internet Explorer.
- Статус автоматического обновления ОС и критические патчи KB при отсутствии обновлений.
- Антивирусные решения, файервол и другие инструменты защиты.
- Версии программных продуктов Java и Oracle Virtualbox.
- Обновления для Adobe Flash Player и Adobe AIR.
- Популярные PDF-ридеры: Adobe Reader, Acrobat Reader DC, Foxit Reader.
- Версии основных медиаплееров, таких как iTunes, AIMP и foobar2000.
- Инсталлированные версии мессенджеров: Skype, Pidgin.
- Обновления для установленных браузеров: Chrome, Opera, Firefox, Yandex и SeaMonkey.
- Версии клиентских почтовых приложений: The Bat и Thunderbird.
- Анализ активных процессов и служб, связанных с программами безопасности.
- Сканирование на наличие Adware и программ-оптимизаторов (база более 5000 позиций).
Дополнительные параметры для запуска.
- -! /htmllog - создание дополнительного лога в html
- -! /progall - добавляет в лог все установленные программы
- -! /unwanted - только поиск Adware
Например, SecurityCheck.exe -! /htmllog