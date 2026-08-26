SD Memory Card Formatter — программа для форматирования карт памяти SD, SDHC и SDXC. Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс SD Memory Card Formatter выполнен на английсокм языке.

Зачем нужна программа SD Memory Card Formatter?

SD Memory Card Formatter — узкоспециализированная утилита, предназначенная для форматирования карт флеш-памяти, что используются в мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах, электронных книгах, GSP-навигаторах и прочих устройствах. Программа поддерживает 4 поколения SD-карт:

SD (Secure Digital Memory Card) 1.0 емкостью до 2 Гб. SD 1.1 емкостью до 4 ГБ. SDHC (Secure Digital High Capacity) емкостью до 32 Гб. SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) емкостью до 2 Тб.

Разработчики SD Memory Card Formatter настоятельно рекомендуют использовать программу SD Memory Card Formatter для форматирования SD-карт вместо инструментов, поставляемых с операционными системами. Хоть стандартные инструменты форматирования ОС и способны форматировать различные типы носители данных, SD/SDHC/SDXC, они не оптимизированы для форматирования SD-карт, и их работе может негативно сказаться на производительности устройств (снижение скорости записи и/или чтения данных).

Перед использованием утилиты SD Memory Card Formatter следует иметь в виду два момента:

В целях безопасности на картах SD/SDHC/SDXC предусмотрена защищенная область, которую программа SD Memory Card Formatter не форматирует. Защищенная область может быть отформатирована с помощью соответствующего приложения для ПК или устройства, для которого предназначена SD-карта (и которое обладает соответствующим функционалом).

SD Memory Card Formatter не поддерживает SD-карты, зашифрованные с помощью функции BitLocker To Go в Windows. Перед форматированием таких карт необходимо выполнить их разблокировку.

Программа SD Memory Card Formatter способна работать с SD-картами, подключающимися к компьютеру через SD-слот (обычно такие присутствуют у ноутбуков) и USB-порты (поддерживаются карты с интерфейсами подключения USB2.0, USB3.0, USB3.1 и USB-C).

Как пользоваться программой SD Memory Card Formatter?

Программа SD Memory Card Formatter имеет однооконный интерфейс и минимальное количество настроек, она проста в использовании:

После подключения SD-карты к компьютере в блоке Select card нужно выбрать название устройства (если оно в списке не появляется, нажимаем кнопку Refresh ).

нужно выбрать название устройства (если оно в списке не появляется, нажимаем кнопку ). В блоке Formatting Option выбрать один из двух режимов форматирования: Quick format (быстрое форматирование) или Overwrite format (форматирование с перезаписью). Опция Quick format удаляет с карты все файлы/каталоги, инициализируя параметры ее файловой системы, но не затрагивает сами данные (могут быть восстановлены). В режиме Overwrite format дополнительно осуществляется перезапись области пользовательских данных так, что их восстановление будет невозможно. Этот вариант форматирования занимает гораздо больше времени, чем быстрое форматирование, в зависимости от емкости карты.

выбрать один из двух режимов форматирования: (быстрое форматирование) или (форматирование с перезаписью). Опция Quick format удаляет с карты все файлы/каталоги, инициализируя параметры ее файловой системы, но не затрагивает сами данные (могут быть восстановлены). В режиме Overwrite format дополнительно осуществляется перезапись области пользовательских данных так, что их восстановление будет невозможно. Этот вариант форматирования занимает гораздо больше времени, чем быстрое форматирование, в зависимости от емкости карты. Также программа SD Memory Card Formatter позволяет регулировать отформатированную емкость, рассчитанную по количеству цилиндров, головок и секторов (CHS). Для этого дополнительно требуется активировать опцию CHS Format Size Adjustment . Опция доступна только случае, если емкость карты меньше или равна 8032,5 МБ.

. Опция доступна только случае, если емкость карты меньше или равна 8032,5 МБ. Сразу после выбора режима форматирования можно нажимать кнопку Format, и программа приступит к выполнению своей задачи.

На этом работа с программой завершена.