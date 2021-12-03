Screen Resolution Manager — программа для изменения разрешения, частоты обновления и основных параметров изображения (гамма, яркость, контрастность) в ручном и автоматическом режиме при входе пользователей одного и того же компьютера в систему. Это платное программное обеспечение с пробным периодом использования в течение 7 дней. Утилита Screen Resolution Manager поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит).

Зачем нужна программа Screen Resolution Manager?

Программа Screen Resolution Manager имеет двойное предназначение:

Настройка разрешения и частоты и/или основных параметров изображения — гаммы, яркости и контрастности — экрана без использования системных инструментов или управляющего модуля драйвера видеокарты. Автоматическая установка всех заданных параметров при входе в систему пользователя, из-под учетной записи которого была осуществлена настройка программы Screen Resolution Manager.

Последняя особенность утилиты призвана устранить разногласия между пользователями одного и того же компьютера, когда комфортные параметры монитора для одного из них не устраивают другого. Программа Screen Resolution Manager привязывает настройки к учетной записи Windows, из-под которой те были изменены. И при входе в систему владельца этой учетной записи утилита автоматически применяет заданные параметры разрешения, частоты, гаммы, яркости и контрастности.

Программа Screen Resolution Manager поддерживает работу с несколькими подключенными к компьютеру мониторами одновременно, позволяя применять к ним существующие настройки в индивидуальном порядке.

Один важный момент — при изменении разрешения стандартным способом через настройки Windows все иконки на рабочем столе, как правило, «складываются» в левую часть по алфавиту. Разработчик Screen Resolution Manager позаботился, чтобы такого не происходило. Программа запоминает расположение значков перед изменением разрешения и затем расставляет их по своим местам.

Как пользоваться программой Screen Resolution Manager?

Утилита Screen Resolution Manager несложна в использовании. Все настройки выполняются в главное окне, разбитом на два блока:

В блоке «Screen settings» осуществляется настройка разрешения и частоты обновления экрана (доступно не на всех мониторах) путем перемещения ползунка «Resolution» влево/вправо и установки количества герц в списке «Frequency (Hz)», соответственно. Если мониторов несколько, то нужный можно выбрать в списке «Screen». Для активации функции автоматического применения настроек при входе пользователя в систему достаточно установить флажок напротив «Apply selected screen resolution when I log on». В блоке «Color» настраиваются цветовые параметры монитора, для чего достаточно перемещать ползунки вверх/вниз: «Gamma level» (уровень гаммы), Brightness (яркость) и «Contrast» (контрастность). Для сброса данных параметров к первоначальным значениям (заданным драйвером) предусмотрена кнопка «Reset to Default». Для активации функции автоматического применения настроек устанавливаем галочку напротив пункта «Apply selected screen resolution when I log on».

У программы Screen Resolution Manager есть еще одна дополнительная функция, позволяющая пользователю быстро изменять разрешение монитора при использовании значка в системном трее. Для ее активации просто устанавливаем галочку напротив пункта «Enable quick screen resolution switcher».