SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Screen Resolution Manager

Screen Resolution Manager

Программа для изменения разрешения и регулировки цветовых параметров монитора

2,7 (57)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.2.0.682
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История изменений

Версия 5.2.0.682

Оценки программы

2,7

57 оценок Оценок пока нет

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