ScanTool.net — программа для считывания информации из ЭБУ (электронного блока управления) автомобилей, поддерживающих протокол обмена данными OBD-2. В основном утилита используется для передачи данных от диагностических сканеров ELM327 на компьютер.

Программа ScanTool.net поддерживает ОС Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Предусмотрен перевод частичный интерфейса на русский язык.

Программа ScanTool.net

Основная задача программы ScanTool.net — считывание хранящихся в памяти ЭБУ данных касательно технического состояния тех или иных компонентов автомобиля, а также кодов зарегистрированных системой ошибок с выводом их подробного описания. Утилита не требует выполнения каких-либо сложных предустановок для начала работы. Все, что требуется от пользователя — выбрать COM-порт компьютера, к которому в данный момент подключен ELM327-адаптер, и установить скорость передачи данных между сканером и COM-портом (впрочем, приложение настраивается в автоматическом режиме).

Таким же простым является и использование программы ScanTool.net. В зависимости от того, требуется ли считать ошибки ЭБУ или получить сведения о техсостоянии компонентов автомобиля, используется одна из функциональных кнопок — «Read Codes» (чтение кодов ошибок) и «Sensor Data» (данные с сенсоров/датчиков).

Чтение ошибок. В данном разделе пользователь сможет ознакомиться с кодами и подробным описанием разнообразных ошибок, как на русском, так и на английском языке. Все зарегистрированные системой контроля ЭБУ ошибки расположены в левой части окна программы, и представлены в виде кодов. Для ознакомления с описанием ошибок достаточно выбрать любой из кодов, соответствующая информация будет отображена в центральной части окна приложения.

Есть у приложения ScanTool.net одна полезная функция — возможность отключения индикатора «Check Engine» (проверка двигателя) на приборной панели автомобиля, что также приводит к полному сбросу хранящихся в памяти ЭБУ кодов ошибок и показаний некоторых датчиков.

Считывание данных с датчиков. Функция «Sensor Data» позволяет получить разнообразные технические данные о тех или иных компонентах двигателя автомобиля, а также некоторые текущие параметры работы мотора. Сюда относятся: