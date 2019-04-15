ScanTool.net — программа для считывания информации из ЭБУ (электронного блока управления) автомобилей, поддерживающих протокол обмена данными OBD-2. В основном утилита используется для передачи данных от диагностических сканеров ELM327 на компьютер.
Программа ScanTool.net поддерживает ОС Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Предусмотрен перевод частичный интерфейса на русский язык.
Программа ScanTool.net
Основная задача программы ScanTool.net — считывание хранящихся в памяти ЭБУ данных касательно технического состояния тех или иных компонентов автомобиля, а также кодов зарегистрированных системой ошибок с выводом их подробного описания. Утилита не требует выполнения каких-либо сложных предустановок для начала работы. Все, что требуется от пользователя — выбрать COM-порт компьютера, к которому в данный момент подключен ELM327-адаптер, и установить скорость передачи данных между сканером и COM-портом (впрочем, приложение настраивается в автоматическом режиме).
Таким же простым является и использование программы ScanTool.net. В зависимости от того, требуется ли считать ошибки ЭБУ или получить сведения о техсостоянии компонентов автомобиля, используется одна из функциональных кнопок — «Read Codes» (чтение кодов ошибок) и «Sensor Data» (данные с сенсоров/датчиков).
Чтение ошибок. В данном разделе пользователь сможет ознакомиться с кодами и подробным описанием разнообразных ошибок, как на русском, так и на английском языке. Все зарегистрированные системой контроля ЭБУ ошибки расположены в левой части окна программы, и представлены в виде кодов. Для ознакомления с описанием ошибок достаточно выбрать любой из кодов, соответствующая информация будет отображена в центральной части окна приложения.
Есть у приложения ScanTool.net одна полезная функция — возможность отключения индикатора «Check Engine» (проверка двигателя) на приборной панели автомобиля, что также приводит к полному сбросу хранящихся в памяти ЭБУ кодов ошибок и показаний некоторых датчиков.
Считывание данных с датчиков. Функция «Sensor Data» позволяет получить разнообразные технические данные о тех или иных компонентах двигателя автомобиля, а также некоторые текущие параметры работы мотора. Сюда относятся:
- Текущее положение дросселя.
- Относительная позиция дросселя (позиция положения B/C/D/E/F).
- Обороты двигателя.
- Скорость автомобиля (можно измерять не только на стенде, но и непосредственно во время движения авто, используя при этом ноутбук с установленной программой ScanTool.net).
- Значение расчетной нагрузки.
- Опережение зажигания.
- Абсолютное давление во впускном коллекторе.
- Расход воздуха.
- Статус 1 и 2 топливной системы.
- Кратковременный и долговременный топливный баланс.
- Температура всасывание воздуха.
- Температура охлаждающей жидкости.
- Давление топлива.
- Состояние вторичной воздушной системы.
- Состояние отбора мощности.
- Лямбда-зонд 1/2/3/4 (банк 1 и 2).
- Напряжение лямбда-зонда ДК1/2/3/4 (банк 1 и 2).
- Ток лямбда-зонда ДК1/2/3/4 (банк 1 и 2)
- Время работы двигателя.
- Разность давления в рампе и коллекторе с показанием давления топлива.
- Выданная команда на EGR и ошибки EGR.
- Команда очистки паров бензина с текущим уровнем топлива.
- Пробег после удаления ошибок.
- Давление парового топлива в EVAP.
- Общее время горящей лампочки «Check Engine» на приборной панели.
- Пробег авто с горящей лампочки «Check Engine».
- Атмосферное давление.
- Температура катализатора Б1Д1/Б2Д1/Б1Д2/Б2Д2.
- Напряжения на блоке управления двигателем.
- Значение абсолютной нагрузки.
- Заданный коэффициент лямбда.
- Температура окружающего воздуха и другие.