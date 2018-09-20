В данном списке представлены программы для замены ScanLite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScanLite, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ScanLite.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScanLite, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ScanLite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScanLite, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 4.9.1.1
Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon
Версия 9.8.59
Программа для сканирования
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 1.6.2
Программа для сканирования документов
Версия 3.0.0.88
Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста
Версия 4.5.7.3
Программа для сканирования документов и распознавания текста
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста