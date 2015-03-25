SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Scan Tailor

В данном списке представлены программы для замены Scan Tailor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Scan Tailor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

VueScan
VueScan

Версия 9.8.59

Программа для сканирования

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (38)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Tux Paint
Tux Paint

Версия 0.9.31

Рисование для детей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Infix PDF Editor
Infix PDF Editor

Версия 7.7.0

Создание и редактирование PDF документов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Photo Stamp Remover
Photo Stamp Remover

Версия 13.0

Удалить водяной знак с фото

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Corel PaintShop Professional
Corel PaintShop Professional

Версия X9

Фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)