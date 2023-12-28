Sapphire TriXX — официальная утилита для управления видеокартами Sapphire. Программа разрабатывается производителем устройств, благодаря чему хорошо оптимизирована для моделей бренда. Приложение работает в Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Русский язык не поддерживается, однако интерфейс понятен и в английском варианте.
Программа позволяет оптимизировать работу видеокарты Sapphire, настроить устройство и сделать его более производительным. Приложение имеет множество функций для настройки видеокарты и отслеживания ее состояния. В программе присутствуют мониторинг показателей датчиков устройства, опции для регулирования параметров видеоядра и RGB-подсветки устройства, а также большое количество других возможностей.
Зачем нужна программа Sapphire TriXX?
Утилита обладает всем необходимым для тонкой настройки видеокарты функционалом. Среди основных возможностей Sapphire TriXX стоит выделить следующее:
- Мониторинг температур и других показателей видеоядра.
- Настройка скорости вращения кулеров видеокарты.
- Просмотр подробных характеристик графического оборудования.
- Активация функции TriXX Boost, позволяющей увеличить производительность видеоядра в играх.
- Изменение параметров подсветки видеокарты (для устройств, с RGB)
- Настройка режимов в BIOS.
На некоторых устройствах приложение также позволяет выполнять разгон видеокарты, поднимая частоты графического ядра.
Поддерживаемые видеокарты
Одно из главных преимуществ Sapphire TriXX — большое количество поддерживаемых устройств. Приложение способно работать практически во всеми видеокартами производителя. Поддерживаются не только новые модели, но и старые устройства. Для корректной работы с последними программа может запускаться в Windows 7 и 8/8.1. Утилита не поддерживает устройства других брендов
Интерфейс
Окно программы разделено на несколько вкладок, в каждой из которых располагаются настройки одной группы:
- Dashboard. Основная информация о видеокарте: наименование модели, характеристики, версия BIOS, текущие показатели датчиков, загруженность, название графического ядра. В этом же разделе располагаются ссылки на страницы с драйверами, спецификациями и поддержкой используемого устройства на официальном сайте Sapphire.
- Hardware Monitor. Развернутый мониторинг различных показателей видеокарты. В этой вкладке отображаются графики изменения температуры ядра, скорости вращения вентиляторов, загруженности устройства и видеопамяти.
- TriXX Boost. Настройка функционала Boost, который позволяет увеличить быстродействие видеокарты и достигнуть большей производительности в играх. Улучшение достигается за счет уменьшения разрешения рендеринга.
- Fan Health Check. Функционал проверки состояния системы охлаждения устройства. Позволяет выявить нарушения в работе вентиляторов и определить кулеры, вышедшие из строя.
- Nitro Glow. Настройка подсветки. В программе присутствует обширный функционал для конфигурации RGB. С помощью Sapphire TriXX можно выбрать любой доступный режим подсветки и настроить его. Доступна возможность изменить яркость, скорость изменения цвета.