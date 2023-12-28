Sapphire TriXX — официальная утилита для управления видеокартами Sapphire. Программа разрабатывается производителем устройств, благодаря чему хорошо оптимизирована для моделей бренда. Приложение работает в Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Русский язык не поддерживается, однако интерфейс понятен и в английском варианте.

Программа позволяет оптимизировать работу видеокарты Sapphire, настроить устройство и сделать его более производительным. Приложение имеет множество функций для настройки видеокарты и отслеживания ее состояния. В программе присутствуют мониторинг показателей датчиков устройства, опции для регулирования параметров видеоядра и RGB-подсветки устройства, а также большое количество других возможностей.

Зачем нужна программа Sapphire TriXX?

Утилита обладает всем необходимым для тонкой настройки видеокарты функционалом. Среди основных возможностей Sapphire TriXX стоит выделить следующее:

Мониторинг температур и других показателей видеоядра.

Настройка скорости вращения кулеров видеокарты.

Просмотр подробных характеристик графического оборудования.

Активация функции TriXX Boost, позволяющей увеличить производительность видеоядра в играх.

Изменение параметров подсветки видеокарты (для устройств, с RGB)

Настройка режимов в BIOS.

На некоторых устройствах приложение также позволяет выполнять разгон видеокарты, поднимая частоты графического ядра.

Поддерживаемые видеокарты

Одно из главных преимуществ Sapphire TriXX — большое количество поддерживаемых устройств. Приложение способно работать практически во всеми видеокартами производителя. Поддерживаются не только новые модели, но и старые устройства. Для корректной работы с последними программа может запускаться в Windows 7 и 8/8.1. Утилита не поддерживает устройства других брендов

Интерфейс

Окно программы разделено на несколько вкладок, в каждой из которых располагаются настройки одной группы: