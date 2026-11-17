Samsung Scan Assistant — программа для сканирования документов и изображений на многофункциональных устройствах Samsung.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Samsung, работает на Windows 10 и 11 и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Samsung Scan Assistant?

Scan Assistant — это ПО для сканирования, которое устанавливается вместе с драйверами МФУ Samsung. Программа предлагает больше возможностей, чем стандартный драйвер WIA, и позволяет управлять процессом сканирования через собственный интерфейс. Она дает доступ к локальным и сетевым сканерам, позволяет сохранять параметры для повторяющихся задач и выполнять обработку изображений сразу после сканирования, не прибегая к сторонним редакторам.

Настройка параметров сканирования

В окне программы можно задать тип изображения, разрешение, размер области и источник: планшет или автоподатчик. Для документов доступны режимы, оптимизированные под текст, а для фотографий — под плавные переходы цвета. Настройки можно сохранить для повторяющегося использования, что избавляет от необходимости каждый раз выставлять значения заново.

Автоматическая обработка изображений

Scan Assistant умеет автоматически обрезать поля, выравнивать перекошенный лист и поворачивать изображение в правильную ориентацию. Программа определяет пустые страницы и пропускает их при сканировании многостраничных документов. Для тех, кто оцифровывает подшивки или книги, такие функции экономят время на последующей ручной правке.

Распознавание текста (OCR)

Встроенная функция оптического распознавания символов позволяет преобразовать отсканированную страницу в редактируемый или поисковый текст. Это полезно при работе с бумажными договорами, инструкциями и выписками: после распознавания документ можно найти по содержимому или скопировать фрагмент в другой файл.

Улучшение качества сканов

У программы есть набор инструментов для коррекции изображений: удаление фона, устранение погрешностей при сканировании печатных материалов, повышение резкости и настройка экспозиции. Для тех, кто работает со старыми фотографиями или документами на цветной бумаге, эти функции помогают получить более читаемый результат без использования графического редактора.

Сохранение в разных форматах

Результаты сканирования можно сохранить в распространенных форматах, включая PDF, XPS и файлы Microsoft Office. Поддерживается создание многостраничных документов.

Пакетная обработка и склейка изображений

Scan Assistant позволяет обрабатывать несколько изображений за один проход, а также склеивать части большого оригинала, который не помещается на стекло сканера целиком. Для тех, кто работает с крупными схемами, плакатами или разворотами книг, такая функция упрощает оцифровку без необходимости использовать сторонние инструменты.

Поддержка локальных и сетевых сканеров

Программа видит устройства, подключенные по USB, и сканеры, доступные в локальной сети. Это достаточно удобная опция как для домашнего использования с несколькими ПК, так и для какого-нибудь офиса.

Как пользоваться программой Samsung Scan Assistant

Сначала нужно запустить Scan Assistant и выбрать нужное устройство, если в системе несколько сканеров. В открывшемся окне задаются параметры: тип изображения, разрешение, размер области и источник. Для повторяющихся задач настройки можно сохранить.

Перед сканированием можно выполнить предварительный просмотр, чтобы проверить расположение оригинала и при необходимости отредактировать его. После подтверждения программа выполнит сканирование и покажет результат. ПК изображению могут быть применены некоторые коррекции: обрезка, выравнивание, удаление фона или распознавание текста.

Для сохранения результата выбирается формат файла и папка назначения. Для отправки по электронной почте или передачи в другую программу используются соответствующие команды в интерфейсе. Если сканирование выполняется впервые, стоит проверить, что устройство работает и подключено, а драйвер установлен корректно.