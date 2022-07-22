SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Samsung SSD Magician

В данном списке представлены программы для замены Samsung SSD Magician. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samsung SSD Magician, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Kingston SSD Manager
Kingston SSD Manager

Версия 1.5.6.5

Программа для управления SSD-дисками Kingston

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Crucial Storage Executive
Crucial Storage Executive

Версия 11.11

Программа для обслуживания SSD-накопителей Crucial от Micron Technology

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
SSD Life
SSD Life

Версия 2.5.82

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Intel Memory and Storage Tool (MAS)
Intel Memory and Storage Tool (MAS)

Версия 2.2

Программа для обслуживания SSD-накопителей Intel

Оценок пока нет
ADATA SSD Toolbox
ADATA SSD Toolbox

Версия 4.1.3

Программа для обслуживания SSD-дисков ADATA

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
SSD Mini Tweaker
SSD Mini Tweaker

Версия 2.10

Программа для настройки SSD-дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)