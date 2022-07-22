В данном списке представлены программы для замены Samsung SSD Magician. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samsung SSD Magician, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Samsung SSD Magician.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samsung SSD Magician, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Samsung SSD Magician. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samsung SSD Magician, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 1.5.6.5
Программа для управления SSD-дисками Kingston
Версия 11.11
Программа для обслуживания SSD-накопителей Crucial от Micron Technology
Версия 2.5.82
Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей
Версия 2.2
Программа для обслуживания SSD-накопителей Intel
Версия 4.1.3
Программа для обслуживания SSD-дисков ADATA
Версия 2.10
Программа для настройки SSD-дисков