Samsung Magician — программа для управления, тестирования, диагностики, получения технических сведений и устранения программных ошибок в твердотельных SSD-накопителях производства компании Samsung (некоторые функции программы могут применятся к жестким дискам и USB-накопителям любых производителей).

Это бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс приложения имеет неполный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Samsung Magician?

Программа Samsung Magician нужна, в первую очередь, для диагностики и обслуживания твердотельных накопителей (SSD-дисков) производства компании Samsung модельного ряда 470, 750, 830/840/850/860/870, 960/970/980, PSSD T1/T3/T5/T7/X5 Series. В большинстве случаев приложение используется для отслеживания текущего технического состояния и увеличения срока службы SSD-накопителей путем активации в системе и/или в прошивке самого устройства специально предназначенных для этого функций.

Отдельные модули утилиты Samsung Magician также могут работать с жесткими дисками (включая внешние USB-диски) и USB-Flash накопителями. К ним относятся функции чтения SMART-атрибутов (если таковые поддерживаются устройством) и тестирования их производительности (любые устройства).

Функции программы Samsung SSD Magician Tool

Samsung Magician — многофункциональная программа. Все доступные в ней функции разбиты на следующие категории:

Управление диском

Сюда входят подфункции, обеспечивающие поддержку работоспособности диска и повышения его производительности с помощью различных инструментов оптимизации:

Тестирование скорости последовательного и случайного чтения/записи данных накопителей с журналированием результатов и возможностью их сравнения результатами, полученными в ходе предыдущих тестов.

Быстрое и глубокое диагностическое сканирование диска с целью обнаружения и моментального исправления различных логических ошибок SSD-накопителя.

Возможность выделения некоторого объема SSD-диска под функции выполнения планового обслуживания (TRIM и Garbage Collection), что обеспечивает существенное снижение нагрузки (количества операций чтения и записи) на устройство и, как следствие, увеличивает срок его службы.

Активация режима RAPID, который предполагает использование в качестве хранилища для кэшированных данных оперативной памяти компьютера вместо памяти диска. Как и в предыдущем случае, данный режим позволяет снизить нагрузку на устройство, но занимает некоторый объем памяти компьютера.

Получение информации о диске

Посредством программы Samsung Magician пользователь сможет получить доступ к ключевым индикаторам, отображающим текущее техническое состояние SSD-накопителя:

Просмотр модели, серийного номера и версии прошивки устройства.

Получение точного объема информации (в байтах), когда-либо записанной на SSD-диск.

Функция проверки подлинности SSD-диска позволяет быстро выяснить, является ли устройство оригинальной продукцией Samsung или подделкой.

Отображение текущих значений S.M.A.R.T. атрибутов с возможностью их экспорта в файл.

Возможность активации режима «Mini Mode», в котором пользователь может получать значения температуры и нагрузки на диск с интервалом обновления от 1 минуты в небольшом окне над системным треем.

Управление данными

К этой категории функций относятся:

Возможность шифрования всех данных на диске, для чего используется функция «BitLocker» операционных систем Windows (доступна не во всех версиях Windows). Последующий доступ к зашифрованному диску будет возможен только при наличии у пользователя ключа расшифровки.

Расшифровка ранее зашифрованного диска в случае утраты ключа. Данная функция удалит все данные на диске. Для ее работы потребуется ввод 32-значного ключа PSID, указанного на корпусе оригинальных SSD-накопителей Samsung.

Безопасное удаление данных с диска без возможности их последующего восстановления при использовании каких-либо программ, специализирующихся на этом.

Отдельно отметим возможность обновления прошивки (встроенной управляющей микропрограммы) твердотельных накопителей Samsung. Функция работает в полностью автоматическом режиме. Производителем рекомендуется проверять доступность обновлений как можно чаще, т.к. новые версии прошивок содержат исправления, позволяющие увеличить производительность и срок службы SSD-накопителей.