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Samsung SSD Magician

Samsung SSD Magician

Программа для обслуживания SSD-накопителей Samsung

3,8 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.0.1.950
Скачать 195 MB
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История изменений

Версия 9.0.1.950

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Оценки программы

3,8

9 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Samsung SSD Magician

1 отзыв

Евгений

Не устанавливается. Пишет: "программа не совместима с вашей версией Виндовс". у меня Виндовс 8.1