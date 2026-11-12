Samsung Easy Document Creator — программа для сканирования, обработки и сохранения документов и изображений на многофункциональных устройствах Samsung. Она позволяет преобразовывать бумажные материалы в цифровые файлы разных форматов, включая электронные книги.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Samsung, работает на Windows 7 и выше и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Samsung Easy Document Creator?

Easy Document Creator создана для того, чтобы сканирование не ограничивалось простым сохранением картинки. В программе есть готовые сценарии для разных типов материалов: отдельных изображений, текстовых документов, книг и многостраничных подшивок. Для каждого сценария предусмотрены свои настройки обработки, которые помогают получить результат, пригодный для дальнейшего использования, а не просто отсканированный лист.

Интересная опция — интеграция с Microsoft Office. Программа позволяет сканировать документы напрямую в Word, PowerPoint или Excel, а также отправлять факсы из этих приложений, что упрощает работу с бумажными материалами.

Сканирование изображений

Этот режим предназначен для оцифровки фотографий, рисунков и других визуальных материалов. Программа позволяет сканировать одно изображение или несколько, размещенных на стекле сканера. Для каждого снимка можно задать область, чтобы отсечь лишние поля и сосредоточиться на главном объекте.

Сканирование документов

Режим ориентирован на текстовые страницы и документы, содержащие текст вместе с изображениями. Программа подбирает параметры обработки так, чтобы буквы оставались четкими, а фон не отвлекал внимание.

Преобразование текста в редактируемый формат

Функция OCR позволяет распознать текст на отсканированной странице и сохранить его в формате, который можно редактировать или искать. Это полезно при работе с бумажными архивами, когда нужно не просто сохранить изображение, а получить доступ к содержимому. Стоит учитывать, что для работы OCR может потребоваться отдельная установка компонента распознавания, который поставляется вместе с программой или загружается дополнительно.

Сканирование книг с коррекцией дефектов

Отдельный режим для оцифровки книг и брошюр. Программа умеет компенсировать просвечивание изображений с обратной стороны страницы и затемнять темную полосу в месте сгиба, которая появляется при сканировании раскрытой книги. Для тех, кто работает с библиотечными материалами или старыми изданиями, такая функция помогает получить более читаемый результат без дополнительной обработки в графическом редакторе.

Создание электронных книг в формате EPUB

Easy Document Creator позволяет сохранять отсканированные документы и существующие файлы в формате электронной книги EPUB. Можно объединить несколько документов в одну книгу или преобразовать уже имеющиеся файлы.

Загрузка в социальные сети

Программа предлагает удобный способ публикации отсканированных изображений или готовых файлов на сайтах социальных сетей. Это может быть полезно, если нужно быстро поделиться фотографией документа, рисунка или страницы с коллегами или друзьями.

Отправка по электронной почте

После сканирования документ можно сразу отправить по электронной почте, не открывая почтовый клиент вручную. Программа подготавливает файл и предлагает выбрать адресата.

Интеграция с Microsoft Office

Подключаемый модуль позволяет сканировать документы напрямую в Word, PowerPoint и Excel, а также отправлять факсы из этих приложений. Это означает, что пользователь может вставить отсканированную страницу в готовящийся документ, не переключаясь между несколькими программами.

Как пользоваться программой Samsung Easy Document Creator

После выбора типа сканирования можно задать базовые параметры: цветной или черно-белый режим, разрешение, размер бумаги. Для документов и книг программа может предложить дополнительные опции обработки, например, коррекцию фона или устранение тени от переплета. Если требуется более точная настройка, стоит открыть расширенные параметры, но для большинства повседневных задач достаточно значений по умолчанию.

Перед окончательным сканированием можно выполнить предварительный просмотр, чтобы проверить расположение оригинала и при необходимости изменить область. После подтверждения программа выполнит сканирование и покажет результат.

Далее есть несколько действий с полученным изображением: сохранить на диск, отправить по электронной почте или загрузить в социальную сеть. Для сохранения доступны разные форматы, включая PDF, JPEG и EPUB. Для отправки по почте программа откроет почтовый клиент с готовым вложением. Для загрузки в социальную сеть потребуется авторизация на интересующем сайте.

Для сканирования напрямую в Microsoft Office используется подключаемый модуль. В Word, PowerPoint или Excel появляется дополнительная кнопка или пункт меню, через который запускается сканирование. Результат вставляется в открытый документ или сохраняется как отдельный файл.

Если программа не запускается или не видит сканер, стоит проверить подключение устройства и убедиться, что драйверы установлены. На новых версиях Windows, включая Windows 11, могут возникать проблемы совместимости, поэтому в случае ошибок рекомендуется запустить программу в режиме совместимости.