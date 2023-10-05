Для корректной работы комплектующих компьютера нужно установить драйвера от официальных разработчиков. Они улучшают совместимость оборудования с операционной системой, и повышают производительность.

Ручной способ поиска и установки драйверов занимает много времени и сил пользователей. Автоматизировать этот процесс можно с помощью софта для поиска и инсталляции программного обеспечения для комплектующих ПК.

SamDrivers — это сборник драйверов для оборудования компьютера. Пользователям не нужно покупать подписку или лицензию для получения полной версии софта. Программа доступна для ОС Windows (начиная от XP и заканчивая Windows 10) 32 bit и 64 bit. Интерфейс приложения переведен на русский язык, благодаря чему упрощается процесс работы с утилитой.

Утилита работает на базе нескольких программ:

Drivers Installer Assistant. Это приложение используется для установки недостающих компонентов для комплектующих ПК.

DriverPack Solution. Основной софт сборки SamDrivers, который используется для поиска нужных драйверов для оборудования.

Snappy Driver Installer. Альтернативный инструмент для поиска и установки драйверов.

Drivers Backup Solution. Приложения для создания резервных копий. В случае системных сбоев во время установки драйверов можно восстановить предыдущую версию ПО с помощью этого инструмента.

Для работы с программой SamDrivers нужно скачать и установить утилиту на компьютер. Следующий шаг после запуска приложения — выбор инструмента для поиска и установки драйверов.