Для корректной работы комплектующих компьютера нужно установить драйвера от официальных разработчиков. Они улучшают совместимость оборудования с операционной системой, и повышают производительность.
Ручной способ поиска и установки драйверов занимает много времени и сил пользователей. Автоматизировать этот процесс можно с помощью софта для поиска и инсталляции программного обеспечения для комплектующих ПК.
SamDrivers — это сборник драйверов для оборудования компьютера. Пользователям не нужно покупать подписку или лицензию для получения полной версии софта. Программа доступна для ОС Windows (начиная от XP и заканчивая Windows 10) 32 bit и 64 bit. Интерфейс приложения переведен на русский язык, благодаря чему упрощается процесс работы с утилитой.
Утилита работает на базе нескольких программ:
- Drivers Installer Assistant. Это приложение используется для установки недостающих компонентов для комплектующих ПК.
- DriverPack Solution. Основной софт сборки SamDrivers, который используется для поиска нужных драйверов для оборудования.
- Snappy Driver Installer. Альтернативный инструмент для поиска и установки драйверов.
- Drivers Backup Solution. Приложения для создания резервных копий. В случае системных сбоев во время установки драйверов можно восстановить предыдущую версию ПО с помощью этого инструмента.
Для работы с программой SamDrivers нужно скачать и установить утилиту на компьютер. Следующий шаг после запуска приложения — выбор инструмента для поиска и установки драйверов.