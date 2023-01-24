В данном списке представлены программы для замены Ryzen Controller. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ryzen Controller, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ryzen Controller.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ryzen Controller, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ryzen Controller. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ryzen Controller, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 3.1.1.5502
Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen
Версия 4.6.6
Программа для разгона видеокарт
Версия 7.13.1.5
Программа для разгона процессоров Intel
Версия 6.2.7
Программа для настройки и разгона видеокарт