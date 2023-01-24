SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ryzen Controller

В данном списке представлены программы для замены Ryzen Controller. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ryzen Controller, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

AMD Ryzen Master
AMD Ryzen Master

Версия 3.1.1.5502

Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen

Оценок пока нет
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
Intel Extreme Tuning Utility
Intel Extreme Tuning Utility

Версия 7.13.1.5

Программа для разгона процессоров Intel

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (37)
EVGA Precision
EVGA Precision

Версия 6.2.7

Программа для настройки и разгона видеокарт

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)