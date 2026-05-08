SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ryujinx

В данном списке представлены программы для замены Ryujinx. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ryujinx, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Yuzu Emulator
Yuzu Emulator

Версия 1734

Программа для эмуляции игр Nintendo Switch

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)