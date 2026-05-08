Ryujinx — эмулятор игровых консолей Nintendo Switch (программа для запуска игр Nintendo Switch на компьютере). Приложение распространяется бесплатно и предназначено для операционных систем Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа Ryujinx?
Программа Ryujinx позволяет запускать на компьютерах под управлением Windows (а также Linux и macOS) игры, разработанные для портативных игровых консолей Nintendo Switch. Сами игры для эмулятора могут быть скачаны на просторах интернета, которые распространяются в виде файл-образов с расширениями .nsp, .xci, .pfs0, .nca, .nro и .nco.
Для комфортной работы программа требует наличия на компьютере, как минимум, 8 гигабайт оперативной памяти, а также видеокарты с поддержкой графического ускорителя Vulkan или OpenGL версии 4.5 или выше.
Функции программы Ryujinx
Эмулятор Nintendo Switch Ryujinx обладает следующими функциональными возможностями:
- Наличие функционала для управления версиями игр без потери игрового прогресса (если обновленная версия игры предусматривает такую возможность).
- В некоторых играх есть загружаемый контент (DLC), который может быть легко добавлен через эмулятор.
- Встроенная поддержка читов (вроде широкого известного Atmosphere для Майнкрафта) и модов.
- Возможность создания и переключения между несколькими настраиваемыми профилями пользователей (стоит иметь ввиду, что игровые сохранения принадлежат каждому профилю пользователя, поэтому при удалении профиля данные сохранения в этом профиле также удаляются).
- Возможность использования для управления, как клавиатуры, так и игровых контроллеров Xinput. Управлять играми также можно при помощи контроллеров с поддержкой движения, такими как контроллер Switch Pro, джойконы, Playstation DS4, смартфоны с поддержкой движения, контроллер Steam и другие.
- Возможность виртуального сканирования в эмуляторе Amiibo (интерактивные фигурки и карточки). При этом, не требуется наличия никаких файлов или дампов.
- Возможность ускорения загрузки игры с помощью функции кэширования PPTC почти для каждой игры.
Отдельно отметим возможности эмулятора по части графики:
- Масштабирование разрешения позволяет использовать собственные, 2-кратные, 3-кратные, 4-кратные или даже пользовательские коэффициенты масштабирования.
- Поддержка анизотропной фильтрации, которая (при активации) может заметно улучшить качество графики, но увеличит нагрузку на графический адаптер.
- Поддержка кэширования шейдеров. Функция хранит на диске уже скомпилированные шейдеры, исключая необходимость их повторной компиляции. Она значительно уменьшает заикание и падение FPS при последующих запусках конкретной игры, делая игровой процесс более плавным и приятным.
- Возможность регулировки параметров соотношения сторон, что позволяет настроить соотношение ширины и высоты по своему вкусу.
- Возможность запуска игры в оконном и полноэкранном режимах.