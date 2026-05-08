Ryujinx — эмулятор игровых консолей Nintendo Switch (программа для запуска игр Nintendo Switch на компьютере). Приложение распространяется бесплатно и предназначено для операционных систем Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Ryujinx?

Программа Ryujinx позволяет запускать на компьютерах под управлением Windows (а также Linux и macOS) игры, разработанные для портативных игровых консолей Nintendo Switch. Сами игры для эмулятора могут быть скачаны на просторах интернета, которые распространяются в виде файл-образов с расширениями .nsp, .xci, .pfs0, .nca, .nro и .nco.

Для комфортной работы программа требует наличия на компьютере, как минимум, 8 гигабайт оперативной памяти, а также видеокарты с поддержкой графического ускорителя Vulkan или OpenGL версии 4.5 или выше.

Функции программы Ryujinx

Эмулятор Nintendo Switch Ryujinx обладает следующими функциональными возможностями:

Наличие функционала для управления версиями игр без потери игрового прогресса (если обновленная версия игры предусматривает такую возможность).

В некоторых играх есть загружаемый контент (DLC), который может быть легко добавлен через эмулятор.

Встроенная поддержка читов (вроде широкого известного Atmosphere для Майнкрафта) и модов.

Возможность создания и переключения между несколькими настраиваемыми профилями пользователей (стоит иметь ввиду, что игровые сохранения принадлежат каждому профилю пользователя, поэтому при удалении профиля данные сохранения в этом профиле также удаляются).

Возможность использования для управления, как клавиатуры, так и игровых контроллеров Xinput. Управлять играми также можно при помощи контроллеров с поддержкой движения, такими как контроллер Switch Pro, джойконы, Playstation DS4, смартфоны с поддержкой движения, контроллер Steam и другие.

Возможность виртуального сканирования в эмуляторе Amiibo (интерактивные фигурки и карточки). При этом, не требуется наличия никаких файлов или дампов.

Возможность ускорения загрузки игры с помощью функции кэширования PPTC почти для каждой игры.

Отдельно отметим возможности эмулятора по части графики: