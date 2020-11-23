Run-Command — небольшая утилита для выполнения различных операций (как запуск программ или выполнение команд «Командной строки») в системах Windows. Данная программа является усовершенствованным аналогом стандартного приложения «Выполнить» («Run»).

Run-Command — полностью бесплатная утилита, которую можно использовать на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (для 32-х и 64-битных систем предусмотрены соответствующие версии программы). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Предназначение программы Run-Command

Во всех версиях операционных систем Windows имеется небольшая системная утилита «Выполнить» (или «Run»), вызываемая из меню «Пуск» либо путем нажатия комбинации клавиш «Win + R», которая используется для выполнения таких операций, как запуск системных/пользовательских программ, выполнение PowerSlell и CMD-команд (включая запуск исполнимых BAT-файлов), открытие папок, файлов, системных параметров и ссылок в браузере.

Программа Run-Command выполняет те же задачи, однако она удобней в использовании и имеет гораздо более широкий функционал. Эту утилиту могут использовать не только простые пользователи ПК, но и специалисты по ремонту компьютеров. Run-Command может работать в портативном режиме прямо с флешки, заданные пользователем настройки также портируются вместе исполнимым файлом, а те или иные функции утилиты включаются/выключаются в зависимости от версии Windows, на которой осуществляется ее запуск.

Зачем нужна программа Run-Command?

Сразу отметим, что стандартное Windows-приложение «Выполнить» можно заменить утилитой Run-Command так, чтобы нажатие горячих клавиш «Win + R» приводило к запуску последней. При желании пользователь может задать другую комбинацию клавиш для вызова утилиты, оставив возможность запуска стандартного приложения «Выполнить» горячими клавишами по умолчанию.

Касательно остального функционала, программа Run-Command обладает следующим набором:

Сохранение и последующее автодополнение введенных ранее/известных программе команд (тут все по аналогии с «Выполнить»).

Запуск программ/команд от имени администратора (либо путем нажатия соответствующей кнопки либо при удержании клавиши «Ctrl» перед запуском программ или выполнением команд).

Быстрый запуск при помощи выведенных в основное окно кнопок различных системных приложений и открытие параметров Windows: Диспетчер задач, Свойства системы, Редактор реестра, Командная строка и PowerShell, Панель управления, Диспетчер устройств и др.

Просмотр «Стартового меню» Windows и запуск любых программ/команд, размещенных в нем.

Отдельно отметим возможность создания списка «Избранных» команд и программ. В Run-Command предусмотрена специальная функция для управления избранным. С ее помощью можно создать неограниченное количество разделов, в которые, в свою очередь, можно добавить неограниченное число нужных пользователю команд. Помещать команды в «Избранно» можно вручную, используя соответствующий редактор. Новые элементы можно добавлять и из основного текстового поля программы путем нажатия клавиши «+» (когда команда прописана в этом самом поле).

Разработчик Run-Command уже разместил в «Избранном» наиболее часто использующиеся программы и команды, разделив их на 5 разделов: CMD (команды для «Командной строки»), Explore (быстрый переход в системные каталоги), «System» (запуск системных приложений и открытие параметров), Tools (запуск различных системных инструментов вроде Редактора групповой политики или Монитора ресурсов) и Url (переход по ссылкам). При необходимости уже имеющиеся разделы можно переименовать, отредактировать (добавить/исключить программы/команды) или вовсе удалить.