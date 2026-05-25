SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RPCS3

В данном списке представлены программы для замены RPCS3. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RPCS3, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

DuckStation
DuckStation

Версия 0.1.11752

Программа для эмуляции игр PlayStation на компьютерах

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
PCSX2
PCSX2

Версия 2.8.2

Эмулятор приставки PlayStation 2

Оценок пока нет
Xemu
Xemu

Версия 0.8.136

Эмулятор приставки Xbox для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)