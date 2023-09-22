RPCS3 — программный эмулятор игровой консоли PS3 (PlayStation 3) для операционных систем Windows. Программа бесплатная. Для ее запуска требуется 64-битная ОС Windows 7, 8/8.1 или 10. Интерфейс выполнен на английском языке.

Системные требования RPCS3

Производительность эмулятор RPCS3 зависит от конкретной запускаемой игры. Как минимум, компьютер должен иметь двуядерный 64-разрядный процессор, 4 Гб оперативной памяти, совместимую с OpenGL 4.3 видеокарту. Рекомендуемые требования к ПК:

4-х ядерный процессор Intel с поддержкой технологии HT (Hyper-Threading) или 6-ядерный процессор Intel без поддержки HT (серия Haswell или выше). 6-ядерный ЦП AMD с поддержкой SMT (Simultaneous Multithreading) или 8-ядерный AMD без SMT (только процессоры серии Ryzen).

Современная видеокарта (чем мощнее, тем лучше), совместимая с технологией Vulkan.

8 гигабайт ОЗУ или выше.

Microsoft Visual C++ 2019.

Как установить RPCS3?

Для использования программы RPCS3 требуется не только сам эмулятор, но и прошивка (встроенная в игровую приставку операционная система) PS3. Вы можете скачать ее с официального сайта игровой приставки либо использовать ту, что размещена на данной странице (последняя версия на момент написания статьи — 4.86). Дальнейшие действия:

Распакуйте 7z-архив с эмулятором в любую папку на компьютере.

Далее нужно установить прошивку PlayStation 3. Откройте в программе RPCS3 меню «File», затем выберите «Install Firmware». Укажите в открывшемся окне скачанную прошивку от игровой консоли (по умолчанию она называется «PS3UPDAT.PUP»). Все остальное программа сделает сама, на что может потребоваться 10 или более минут (зависит от конфигурации компьютера).

По окончанию установки прошивки можно приступать к инсталляции самих игр.

Установка игр в RPCS3

Разработчики RPCS3 настоятельно рекомендуют использовать исключительно официальные игры, распространяющихся на Blu-Ray либо через онлайн-сервис PSN (PlayStation Network). Однако эмулятор может запускать игры PlayStation 3, независимо от того, как они оказались в распоряжении геймера (скопированы с диска или скачаны с торрентов или иных ресурсов):

В любом случае для установки (компиляции) игры достаточно в меню «File» выбрать пункт «Install Packages/Raps» и указать на файл с расширением «.pkg», обычно размещаемый в корневом каталоге архива/образа диска с игрой.

Установка игр в эмулятор — довольно длительный процесс. Чем больше размер игры, тем дольше придется ждать завершения ее инсталляции.

По завершению компиляции игры ее останется запустить: в основном окне эмулятора выделите установленную игру и нажмите кнопку «Play» в верхней части (но обычно игры запускаются автоматически после установки).

Совместимые с RPCS3 игры

К сожалению, далеко не все игры для игровой консоли PlayStation 3 могут быть запущены на компьютеры через эмулятор RPCS3. Степень совместимости конкретной игры можно узнать после ее установки в графе «Compatibility» основного окна программы. Посмотреть список всех поддерживаемых эмулятором игр и получить информацию об их совместимости еще до установки можно на официальном сайте разработчиков программы в разделе «Compatibility». Напротив их названия в столбце «Status» будет проставлено одно из 5 значений, обозначающих уровень совместимости:

Полностью совместимые игры, которые можно пройти от начала и до конца. Игры, которые либо нельзя пройти до конца, либо имеют недостаточную производительность (зависания, лаги и т.п. — возможно, даже на мощных ПК). Игры, которые не воспроизводятся эмулятором дальше первоначального меню. Игры, которые загружается в память компьютера, но более ничего (черный экран, возможно, будет слышен звук в начальном меню). Нерабочие игры.

На момент написания статьи в игрбельном статусе «Playable» числилось 1889 игр — в любую из них можно поиграть (если позволяет мощность компьютера).

Основные настройки RPCS3

Первое, что требуется сделать сразу после установки эмулятора — настроить управление:

Кликните по кнопке «Pads» в верхней части окна.

В открывшемся новом окне в блоке «Handlers» выберите тип вашего игрового устройства — клавиатура или джойстик (поддерживаются DualShock 3, DualShock 4, XInput и MMJoystick).

Настройте управление по вкусу, сохраните настройки (можно прямо во время игры).

В случае если производительность или графика игры вас не устраивает, кликните по кнопке «Config»:

Настройки производительности процессора находятся во вкладке «CPU». Наибольшее влияние на быстродействие игры оказывают параметры в блоках «PPU Decoder» и «SPU Decoder». Для лучшей производительности в этих блоках рекомендуется установить значения «Interpreter (fast)» и «Recompiler (LLVM)», соответственно.

Во вкладке «GPU» находятся настройки графического процессора (видеокарты). Наилучшая графика достигается при выборе «OpenGL» в качестве рендера (блок «Renderer»), увеличения «Anisotropic Filter» до «16x» и «Default Resolution» до максимально возможного значения. Если у вас мощная видеокарта, можете также включить опции «VSync» и «Multithreaded ESX» в блоке «Additional Settings». А чтобы повысить производительность: выберите в качестве рендера «Vulkan», установите наименьшее значение параметра «Anisotropic Filter», выключите «Anti-Aliasing» и понизьте разрешение экрана.

В редких случаях даже совместимые с эмулятором игры, помеченные как «Playable», могут не работать из-за несоответствия региона, для которого разработана игра, и региона, где была приобретена консоль PS3. К счастью, эмулятор не привязан к какой-либо стране, и пользователь может указать любой регион происхождения виртуальной консоли:

Сначала определите регион, для которого выпущена ваша копия игры. Это можно сделать на официальном сайте эмулятора (перед названием игры установлен флажок региона).

Откройте настройки эмулятора и перейдите во вкладку «System».

В блоке «Console Region» установите регион, соответствующей региону запускаемой игры.

Если игра поддерживает русский язык, но все в ней написано на английском или другом языке, выберите значение «Russian» в блоке «Console Language».