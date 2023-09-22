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RPCS3

RPCS3

Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК

2,6 (53)
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Актуальная версия 0.0.43-20332
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История изменений

Версия 0.0.43-20332

  • Исправлен сбой эмулятора при закрытии окна уже упавшей игры.
  • Исправлены проблемы сборки Windows/MSVC, в том числе с путём к zlib и TLS1.3 в wolfSSL.
  • Починен debug-сборочный режим на Windows для libprotobuf-lite и OpenAL.
  • Исправлен бесконечный цикл в debug-сборках.
  • Исправлены ошибки при установке PKG, ISO и других файлов, а также проверка путей установки.
  • Исправлена создание ярлыков Steam.
  • Исправлены несколько проблем с VFS, unpkg, unedat и обработкой путей.
  • Улучшен выбор GPU: видеокарты теперь сортируются по приоритету.
  • Добавлены и исправлены пункты интерфейса: автопрокрутка описаний настроек, вкладки настроек, меню конфигурации геймпада и предупреждение о неофициальной сборке.
  • Добавлены улучшения Big Picture Mode и RSX overlay UI.
  • Исправлены ошибки в RSX, PPU, SPU и обработке графики, включая текстуры, шейдеры, альфа-тест и вывод цвета.
  • Обновлены зависимости: Qt до 6.11.2, SDL до 3.4.14, FAudio до 26.08, OpenCV до 4.14.0 и discord-rpc.
Предыдущие версии (5)
  1. Версия 0.0.43-20320
    • Исправлен вылет эмулятора при закрытии окна уже упавшей игры.
    • Исправлены проблемы со сборкой Windows/MSVC, включая путь к zlib и TLS1.3 в wolfSSL.
    • Исправлена сборка libprotobuf-lite и openal в debug-сборках MSVC.
    • Улучшена работа записи с резервными кодеками.
    • Исправлены разные ошибки с VFS, установкой PKG и созданием ярлыков Steam.
    • Улучшена обработка и отображение списка игр, включая запоминание последнего пути при добавлении игр из папки или ISO.
    • Исправлены ошибки в RSX: отображение, преобразование текстур, сглаживание и разбор некоторых инструкций.
    • Обновлены FAudio, SDL, Qt, OpenCV и discord-rpc.
    • Добавлен пункт Open Custom Gamepad Config Folder в контекстное меню списка игр.
    • Добавлена поддержка Game Collections.
  2. Версия 0.0.43-20311
    • Исправлен вылет эмулятора при закрытии окна уже упавшей игры.
    • Исправлены проблемы сборки для Windows/MSVC: путь к zlib, TLS 1.3 в wolfSSL, отладочные зависимости libprotobuf-lite и openal.
    • Исправлена работа записи видео с запасными кодировщиками.
    • В окне настроек добавлена поддержка авто-прокрутки длинных подписей и исправлены вкладки и отступы.
    • В списке игр добавлено меню Open Custom Gamepad Config Folder, улучшено название списка игр и исправлено создание ярлыков Steam.
    • Добавлен выбор последней папки при добавлении игр из папки или ISO.
    • Улучшена сортировка перечисленных видеокарт по приоритету.
    • Исправлены ошибки при установке PKG, распаковке файлов и проверке путей установки.
    • Исправлены несколько ошибок в RSX, включая разбор текстаур, цветовой вывод, выравнивание, режимы shading и разные редкие сбои.
    • Обновлены встроенные зависимости: FAudio, SDL, Qt 6.11.2, OpenCV 4.14.0, discord-rpc и 7zip.
    • Добавлены улучшения для Big Picture Mode и интерфейса: скрытие заголовков окон, предупреждение о неофициальной сборке и улучшения для диалогов и списка игр.
  3. Версия 0.0.43-20310
    • Исправлен краш эмулятора при закрытии уже упавшего окна игры.
    • Исправлены проблемы сборки в Windows/MSVC: путь zlib и TLS1.3 в wolfSSL.
    • Исправлена debug-сборка для libprotobuf-lite и OpenAL.
    • Исправлено создание ярлыка Steam.
    • Исправлена установка PKG-пакетов.
    • Исправлено дублирование путей и удалён двойной слэш в путях VFS.
    • Исправлено окно настроек Qt: вкладки, подсказки и несколько мелких проблем интерфейса.
    • Исправлены разные ошибки в RSX, включая интерливинг изображений nv0039, обработку текстур и точность некоторых операций.
    • Добавлена поддержка Game Collections.
    • Обновлены Qt до 6.11.2, SDL до 3.4.14, OpenCV до 4.14.0 и discord-rpc.
  4. Версия 0.0.43-20290
    • Исправлен краш эмулятора при закрытии окна игры после сбоя.
    • Исправлены проблемы сборки Windows/MSVC, связанные с путём к zlib и TLS 1.3 в wolfSSL.
    • Исправлена debug-сборка под MSVC для libprotobuf-lite и openal.
    • Добавлена поддержка Qt 6.11.2 и обновлены FAudio, SDL, OpenCV и discord-rpc.
    • Добавлена функция Remember last used path при добавлении игр из папки или ISO.
    • Улучшен список устройств GPU: они теперь сортируются по приоритету.
    • Исправлена установка PKG и проверка, что пути установки действительно находятся внутри целевой папки.
    • Исправлены ошибки в VFS, работе с ISO и другими файлами, включая несколько выходов за границы буфера.
    • Улучшена работа интерфейса Qt: initial dialogs запускаются через основной цикл событий, исправлены вкладки настроек, меню и несколько мелких ошибок.
    • Добавлены улучшения для игры через RPCN, включая синхронизацию трофеев и исправление краша при включённом RPCN.
  5. Версия 0.0.42-20070
    • Улучшена совместимость кеша вершин
    • Исправлен случайный сбой при обработке текстур
    • Исправлена взаимная блокировка в работе PlayStation Move
    • Исправлены ошибки в работе PPU
    • Улучшена работа OpenGL-текстур и исправлены ошибки чтения данных с видеокарты
    • Добавлены настройки уровня логирования на вкладку отладки
    • Исправлен расчет положения контроллера PS Move
    • Добавлена поддержка видеоустройства 0x13C0 NAVI2 для Vulkan
    • Исправлено воспроизведение SND0.AT3 в списках игр и во время загрузки
    • Обновлен curl до версии 8.19.0

Оценки программы

2,6

53 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о RPCS3

1 отзыв

саня

полное г**но, не работает, не запускает, какую-то х***ю пишет на английском и вылетает сразу