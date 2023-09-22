RPCS3 — программный эмулятор игровой консоли PS3 (PlayStation 3) для операционных систем Windows. Программа бесплатная. Для ее запуска требуется 64-битная ОС Windows 7, 8/8.1 или 10. Интерфейс выполнен на английском языке.
Системные требования RPCS3
Производительность эмулятор RPCS3 зависит от конкретной запускаемой игры. Как минимум, компьютер должен иметь двуядерный 64-разрядный процессор, 4 Гб оперативной памяти, совместимую с OpenGL 4.3 видеокарту. Рекомендуемые требования к ПК:
- 4-х ядерный процессор Intel с поддержкой технологии HT (Hyper-Threading) или 6-ядерный процессор Intel без поддержки HT (серия Haswell или выше). 6-ядерный ЦП AMD с поддержкой SMT (Simultaneous Multithreading) или 8-ядерный AMD без SMT (только процессоры серии Ryzen).
- Современная видеокарта (чем мощнее, тем лучше), совместимая с технологией Vulkan.
- 8 гигабайт ОЗУ или выше.
- Microsoft Visual C++ 2019.
Как установить RPCS3?
Для использования программы RPCS3 требуется не только сам эмулятор, но и прошивка (встроенная в игровую приставку операционная система) PS3. Вы можете скачать ее с официального сайта игровой приставки либо использовать ту, что размещена на данной странице (последняя версия на момент написания статьи — 4.86). Дальнейшие действия:
- Распакуйте 7z-архив с эмулятором в любую папку на компьютере.
- Далее нужно установить прошивку PlayStation 3. Откройте в программе RPCS3 меню «File», затем выберите «Install Firmware». Укажите в открывшемся окне скачанную прошивку от игровой консоли (по умолчанию она называется «PS3UPDAT.PUP»). Все остальное программа сделает сама, на что может потребоваться 10 или более минут (зависит от конфигурации компьютера).
- По окончанию установки прошивки можно приступать к инсталляции самих игр.
Установка игр в RPCS3
Разработчики RPCS3 настоятельно рекомендуют использовать исключительно официальные игры, распространяющихся на Blu-Ray либо через онлайн-сервис PSN (PlayStation Network). Однако эмулятор может запускать игры PlayStation 3, независимо от того, как они оказались в распоряжении геймера (скопированы с диска или скачаны с торрентов или иных ресурсов):
- В любом случае для установки (компиляции) игры достаточно в меню «File» выбрать пункт «Install Packages/Raps» и указать на файл с расширением «.pkg», обычно размещаемый в корневом каталоге архива/образа диска с игрой.
- Установка игр в эмулятор — довольно длительный процесс. Чем больше размер игры, тем дольше придется ждать завершения ее инсталляции.
- По завершению компиляции игры ее останется запустить: в основном окне эмулятора выделите установленную игру и нажмите кнопку «Play» в верхней части (но обычно игры запускаются автоматически после установки).
Совместимые с RPCS3 игры
К сожалению, далеко не все игры для игровой консоли PlayStation 3 могут быть запущены на компьютеры через эмулятор RPCS3. Степень совместимости конкретной игры можно узнать после ее установки в графе «Compatibility» основного окна программы. Посмотреть список всех поддерживаемых эмулятором игр и получить информацию об их совместимости еще до установки можно на официальном сайте разработчиков программы в разделе «Compatibility». Напротив их названия в столбце «Status» будет проставлено одно из 5 значений, обозначающих уровень совместимости:
- Полностью совместимые игры, которые можно пройти от начала и до конца.
- Игры, которые либо нельзя пройти до конца, либо имеют недостаточную производительность (зависания, лаги и т.п. — возможно, даже на мощных ПК).
- Игры, которые не воспроизводятся эмулятором дальше первоначального меню.
- Игры, которые загружается в память компьютера, но более ничего (черный экран, возможно, будет слышен звук в начальном меню).
- Нерабочие игры.
На момент написания статьи в игрбельном статусе «Playable» числилось 1889 игр — в любую из них можно поиграть (если позволяет мощность компьютера).
Основные настройки RPCS3
Первое, что требуется сделать сразу после установки эмулятора — настроить управление:
- Кликните по кнопке «Pads» в верхней части окна.
- В открывшемся новом окне в блоке «Handlers» выберите тип вашего игрового устройства — клавиатура или джойстик (поддерживаются DualShock 3, DualShock 4, XInput и MMJoystick).
- Настройте управление по вкусу, сохраните настройки (можно прямо во время игры).
В случае если производительность или графика игры вас не устраивает, кликните по кнопке «Config»:
- Настройки производительности процессора находятся во вкладке «CPU». Наибольшее влияние на быстродействие игры оказывают параметры в блоках «PPU Decoder» и «SPU Decoder». Для лучшей производительности в этих блоках рекомендуется установить значения «Interpreter (fast)» и «Recompiler (LLVM)», соответственно.
- Во вкладке «GPU» находятся настройки графического процессора (видеокарты). Наилучшая графика достигается при выборе «OpenGL» в качестве рендера (блок «Renderer»), увеличения «Anisotropic Filter» до «16x» и «Default Resolution» до максимально возможного значения. Если у вас мощная видеокарта, можете также включить опции «VSync» и «Multithreaded ESX» в блоке «Additional Settings». А чтобы повысить производительность: выберите в качестве рендера «Vulkan», установите наименьшее значение параметра «Anisotropic Filter», выключите «Anti-Aliasing» и понизьте разрешение экрана.
В редких случаях даже совместимые с эмулятором игры, помеченные как «Playable», могут не работать из-за несоответствия региона, для которого разработана игра, и региона, где была приобретена консоль PS3. К счастью, эмулятор не привязан к какой-либо стране, и пользователь может указать любой регион происхождения виртуальной консоли:
- Сначала определите регион, для которого выпущена ваша копия игры. Это можно сделать на официальном сайте эмулятора (перед названием игры установлен флажок региона).
- Откройте настройки эмулятора и перейдите во вкладку «System».
- В блоке «Console Region» установите регион, соответствующей региону запускаемой игры.
Если игра поддерживает русский язык, но все в ней написано на английском или другом языке, выберите значение «Russian» в блоке «Console Language».