RODECaster App — программа для удаленного управления и настройки аудиомикшеров от компании RODE.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Удаленное управление микшером с компьютера

Программа подключается к RODECaster Pro II или Duo по USB-интерфейсу и дает пользователю возможность управлять всеми параметрами устройства с помощью удобного интерфейса. Можно регулировать уровни входов, громкость наушников, параметры эквалайзера и компрессора, а также настраивать эффекты для каждого канала. Это избавляет от необходимости тянуться к физическим ручкам и позволяет работать с детальными настройками на большом экране.

Расширенная маршрутизация звука

Программа позволяет выбирать, какие входы и каналы будут записываться, какие отправляться на стрим, а какие — в наушники. Можно создавать отдельные миксы для разных задач под огромное количество сценариев. Все изменения сохраняются в профилях и могут переключаться автоматически.

Обновление прошивки и управление настройками

Через RODECaster App можно проверять наличие новых версий прошивки для микшера и устанавливать их в несколько кликов. Также доступны резервное копирование и восстановление настроек, что удобно при замене устройства или сбросе к заводским параметрам.

Управление записями и воспроизведением

Программа позволяет запускать и останавливать запись на подключенный носитель, а также управлять воспроизведением звуковых файлов с SD-карты или внутренней памяти. Можно создавать плейлисты, назначать звуки на кнопки и управлять ими с компьютера.

Интеграция со стриминговыми программами

RODECaster App работает в связке с OBS, Streamlabs и другими приложениями для стриминга. Микшер определяется как аудиоустройство, и все настройки, сделанные в приложении, применяются к потоку. Это упрощает подготовку к эфиру и позволяет быстро менять конфигурацию без переключения между окнами.

Виртуальный микшер и мониторинг

В приложении отображается виртуальная копия микшера с индикаторами уровня, что позволяет видеть, какой сигнал поступает на каждый канал. Можно в реальном времени контролировать громкость, применять эффекты и следить за перегрузками.

Поддержка нескольких устройств

Программа может работать с несколькими микшерами одновременно, если они подключены к компьютеру. Это удобно для больших студий или при использовании резервного устройства.