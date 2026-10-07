SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RODE Central

В данном списке представлены программы для замены RODE Central. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RODE Central, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

RODECaster App
RODECaster App

Версия 2.0.114

Программа для работы с аудиомикшерами от RODE

Оценок пока нет