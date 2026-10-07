RODE Central — бесплатная программа для настройки, управления и обновления совместимых устройств RODE. Она умеет изменять параметры звука, включать дополнительные функции, работать с записями и даже обновлять прошивку аппаратуры.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Настройка параметров звука и обработки сигнала

Программа позволяет регулировать усиление, включать и настраивать эквалайзер, применять высокочастотный фильтр для отсечения низкочастотного шума, а также активировать шумоподавление. Для совместимых устройств доступны фирменные процессоры Aphex Aural Exciter и Big BOttOm, компрессор и гейт. Все изменения применяются в реальном времени и сохраняются в настройках устройства.

Обновление прошивки и управление версиями

RODE Central проверяет наличие новых версий прошивки для подключенных устройств и устанавливает их в несколько кликов. Поддерживается возможность отключить дополнительные обновления и продолжить работу со старой версией, если она совместима.

Работа с записями и мониторинг

Программа позволяет загружать аудиозаписи с устройств, экспортировать их в локальную папку, обрезать фрагменты с помощью встроенного инструмента и применять коррекцию громкости. Для совместимых моделей доступен живой мониторинг уровня сигнала, что помогает контролировать запись без использования сторонних приложений.

Управление профилями и маршрутизацией звука

Для микшеров и интерфейсов, поддерживаемых через RODE Central, доступна настройка профилей микширования, управление виртуальными аудиовходами и сохранение пользовательских конфигураций. Это позволяет быстро переключаться между разными сценариями записи или стрима.

Поддержка широкого спектра устройств RODE

Программа совместима с микрофонами и аудиоинтерфейсами RODE: Wireless GO II, Wireless GO третьего поколения, Wireless PRO, Wireless ME, Wireless MicrO, Interview PRO, AI-MicrO, AI-1, VideOMic GO II, VideOMicrO II, VideOMic NTG, NT-USB+, NT-USB Mini, NT1 пятого поколения, POdMic USB, XDM-100 и XCM-50.

Понятный интерфейс и встроенные подсказки

Программа имеет обновленный пользовательский интерфейс с меню управления конфигурацией устройства. Для каждого подключенного продукта отображаются доступные настройки и краткие пояснения. Это упрощает работу с функциями даже для тех, кто впервые использует оборудование RODE.