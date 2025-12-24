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Roboflow Inference

Roboflow Inference

Программа для работы с моделями компьютерного зрения на ПК пользователя.

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Актуальная версия 0.63.2
Скачать 504 MB
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История изменений

Версия 0.63.2

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