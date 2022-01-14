RMPrepUSB — многофункциональная программа, используемая по большей части для создания мультизагрузочных флешек и USB-накопителей иного типа с операционными системами и/или загрузочными программами. Это бесплатная утилита, поддерживаемая системами Windows XP и выше (32 и 64 бит). Интерфейс программы частично переведен на русский язык.

Зачем нужна программа RMPrepUSB?

В большинстве случаев RMPrepUSB используется для записи на USB-флешку или носитель иного типа (при желании можно использовать и жесткий диск) различных загрузчиков (Grub4DOS, Syslinux,WWE, NTLDR и другие). Они, собственно, и «превращают» флешку из обычной в загрузочную. Уже поверх загрузчика особым образом устанавливаются программы, которые пользователь хочет видеть в меню своей загрузочной флешки. Точно такими же программами являются и установщики операционных систем. Т.е. при помощи RMPrepUSB можно создать такую универсальную флешку, на которой будут и загрузочные программы, и операционные системы. А их количество зависит только от объема носителя.

Главная особенность программы RMPrepUSB — возможность формирования 5 разных типов загрузочных секторов (помимо установки загрузчиков) и форматирование носителей с применением дополнительных загрузочных опций. Касательно загрузочных секторов — это:

Используется для создания загрузочных носителей с Windows Vista и выше (включая LiveCD/LiveDVD-версии этих ОС). CC3 and CC4DOSUFD. Загрузочный сектор используется для запуска системы MS-DOS, при этом USS-носитель распознается материнской платой как старый магнитный флоппи-диск (дискета). NTLDR. Используется для создания загрузочных флешек с Windows XP. KERNEL.SYS. Служит для запуска с USB-носителей систем FreeDOS. LDLLINUX.SYS + SYSLINUX.CFG. Загрузочный сектор для запуска Linux и подобных ей операционных систем.

По каждому из приведенных типов загрузочных записей программа RMPrepUSB предварительно форматирует устройство в одну из совместимых с этой записью файловую систему: FAT16, FAT32, NTFS или exFAT (несовместимые файловые системы утилита автоматически скрывает). Также пользователь может применить к создаваемому носителю дополнительные опции, способствующие успешности его определения материнскими платами (BIOS-ом) при включении компьютера:

Boot as FDD. Эта опция используется для носителей с MS-DOS и FreeDOS, служит сигналом для определения USB-устройства в качестве дискеты. На флешке не размещается таблица разделов и загрузочная запись MBR.

Boot as ZIP. То же, что и выше, но с наличием таблицы разделов и загрузочной записи.

Boot as HDD. Опция, «заставляющая» BIOS воспринимать USB-носитель в качестве жесткого несъемного диска. Зачастую используется для флешек с

Добавляет на носитель небольшой код, изменяющий механизм адресации и доступа к блоку данных. Эта опция может помочь загрузиться с флешки на особо «капризных» компьютерах. Может использоваться совместно с другими опциями.

Опция помогает загрузиться с USB-носителя на компьютерах с некоторыми старыми версиями BIOS. Обычно используется для запуска MS-DOS и FreeDOS.

Конечно, это далеко не все возможности программы RMPrepUSB.