Rigs of Rods — автомобильный симулятор. Программа совместима с 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11, также есть версии для Linux и MacOS. Автомобильный симулятор распространяется бесплатно. Программа поддерживает русский, английский и еще несколько языков.

Технические требования симулятора к ПК:

процессор с тактовой частотой — 2 Ггц;

ОЗУ — 512 Мб;

объем видеокарты — 128 Мб с поддержкой Open GL.

Управление транспортом осуществляется с клавиатуры или геймпадом.

Возможности эмулятора Rigs of Rods

Rigs of Rods построен на движке, который использует физику мягких тел Beam и графическом движке OGRE. Транспорт, используемый в симуляторе, при столкновении с препятствиями на большой скорости деформируется как в жизни.

Программа симулирует гонки, аварии, другие коллизии, происходящие с автомобильном транспортом. Игра не поддерживает определенную цель. Однако при установке модов, которые созданы энтузиастами, есть возможность прохождения миссий.

Пользователю дают множество карт. На любой он может разбивать большое количество машин так, как хочет. Есть возможность самому моделировать автомобили, собирать их, используя 3 D модели, узлы, балки.

Помимо легковых автомобилей в игре можно управлять:

экскаваторами;

бульдозерами;

тягачами;

автобусами.

При установке дополнительных модов можно создать водную поверхность и управлять водным транспортом. Пользователь самостоятельно может прописывать нужного вида камеры, двигателя, зеркал, кузова.

Каждая машина имеет собственные параметры вождения. Под нее можно создать ландшафт и на нем проверить на прочность автомобиль или любой другой транспорт.

Rigs of Rods имеет встроенный мультиплеер. В нем можно набрать команду до 25 человек и сыграть в одну игру. Таким образом можно сымитировать столкновения большого количества машин на одном поле. Есть возможность буксировки транспортных средств.

Как играть в Rigs of Rods?

После входа в игру можно выбрать вкладку «Настройки» и выставить параметры по желанию. Либо нажать на кнопку «Одиночная игра». Система попросит выбрать море или землю в качестве ландшафта. Море следует выбирать тогда, когда у пользователя дополнительно установлены моды на водный транспорт. При скачивании с официального сайта будут доступны только два ландшафта и 4 вида транспортных средств.