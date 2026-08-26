RevPDF — программа для локального редактирования PDF-файлов с возможностью изменения текста и изображений, удаления конфиденциальных данных, подписания, сжатия, разделения, объединения и конвертации документов.
Программа распространяется бесплатно для Windows, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы RevPDF
- Редактирование текста и изображений прямо в PDF. Программа позволяет изменять шрифты, размер и цвет существующего текста, перемещать текстовые блоки, а также заменять или удалять изображения. Все правки вносятся в документ без экспорта в другие форматы. В отличие от онлайн редакторов, файл никогда не покидает компьютер, что исключает утечку данных через сторонние серверы.
- Работа с конфиденциальной информацией. Инструмент ретуширования не просто закрашивает текст или картинку черным прямоугольником, а полностью и безвозвратно удаляет выбранные фрагменты из PDF-файла. Это гарантирует, что скрытые данные невозможно восстановить никакими средствами даже при прямом доступе к файлу. Результат сохраняется в виде сканированного документа, пригодного для публичного распространения.
- Сжатие, разделение, объединение и организация страниц. Программа уменьшает размер тяжелых PDF-файлов без заметной потери качества, что удобно для отправки по электронной почте или архивирования. Можно разбить многостраничный документ на отдельные файлы по заданным диапазонам страниц или, наоборот, склеить несколько PDF в один в любом порядке.
- Электронные подписи и работа с интерактивными формами. RevPDF позволяет создавать собственные формы с нуля: текстовые поля, флажки, выпадающие списки, переключатели и кнопки. Готовые формы можно заполнять прямо в программе без распечатки и сканирования. Для подписания договоров доступны инструменты рисования подписи от руки, ввода текста или вставки графического файла с образцом. Подпись можно сохранить для многократного использования в разных документах.
- Конвертация PDF в изображения и Word. Программа преобразует отдельные страницы или весь документ в распространенные графические форматы на компьютере, без загрузки на сторонние сайты. Экспериментальная функция экспорта в Microsoft Word сохраняет текстовую структуру и базовое форматирование для дальнейшего редактирования в офисном пакете. Также доступно обратное преобразование: из изображений или текстовых файлов можно собрать новый PDF.
- Аннотации, рисование и водяные знаки. Для совместной работы над документами доступны инструменты выделения цветом, подчеркивания, зачеркивания и добавления текстовых комментариев. Произвольное рисование от руки и вставка геометрических фигур полезны при работе с чертежами и схемами. Текстовые или графические водяные знаки можно разместить на всех страницах документа за один клик. Вся программа занимает около 30 мегабайт, написана на C++, запускается мгновенно и не требует установки дополнительных библиотек.