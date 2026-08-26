SoftSalad СОФТСАЛАТ
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RevPDF

RevPDF

Бесплатная программа для редактивроания PDF

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Актуальная версия 5.0.0
Скачать 60 MB
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История изменений

Версия 5.0.0

  • Улучшен визуальный редактор PDF: редактирование текста стало естественнее, а абзацы и расположение элементов обрабатываются точнее.
  • Добавлена функция PDF Compare для сравнения двух PDF-файлов.
  • Добавлены Flows для автоматизации повторяющихся операций с PDF и последовательного запуска нескольких действий.
  • Добавлено преобразование PDF в Excel.
  • Улучшено преобразование PDF в Word с более точным сохранением исходного расположения элементов.
  • Добавлено преобразование документов в архивный формат PDF/A.
  • Улучшено сжатие PDF: файлы можно уменьшать сильнее при лучшем сохранении качества.
  • Расширены настройки редактирования скрываемого содержимого.
  • Добавлены инструменты для создания колонтитулов, текста и номеров страниц.
  • Улучшены стабильность и скорость работы с большими PDF-файлами.

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