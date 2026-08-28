SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RetroArch

В данном списке представлены программы для замены RetroArch. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RetroArch, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

DuckStation
DuckStation

Версия 0.1.11752

Программа для эмуляции игр PlayStation на компьютерах

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
MAME
MAME

Версия 0.289

Эмулятор аркадного игрового автомата

Оценок пока нет