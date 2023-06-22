RetroArch — универсальная программная платформа для запуска на компьютере десятков эмуляторов классических игровых приставок и портативных консолей, аркадных автоматов, медиаплееров и операционных систем с целью последующего воспроизведения в них ретро-игр.

Программа распространяется бесплатно, работает в среде 32-х и 64-битных операционных системах Windows 10, 8, 7, Vista, XP и в более ранних редакциях ОС (на данной странице для скачивания доступна версия RetroArch для Windows 7/8/10). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык, но лучше оставить английский (на многих компьютерах из-за несовместимости кодировок/шрифтов вместо русских букв отображаются знаки вопроса).

Эмулятор RetroArch

Программу RetroArch можно условно назвать универсальным эмулятором десятков различных игровых приставок и портативных игровых консолей. Также приложение способно эмулировать работу всевозможных старых аркадных автоматов, операционных систем и медиаплееров.

Наверное, наиболее важная особенность программы RetroArch в том, что она способна эмулировать работу таких ранее популярных (некоторые выпускаются и по сей день) игровых приставок, как:

Nintedo: Dendy (она же NES или Super Nintendo Entertainment System), GameCube, Game Boy, Wii и другие приставки и портативные консоли от этого производителя.

Sega: Master System, Mega Drive/Genesis (включая вышедший вскоре аппаратный модуль Sega 32X), Mega CD/Sega CD, Game Gear, Saturn и Dreamcast.

Sony PlayStation: PS1, PS2 и Portable.

Список всех доступных для эмуляции игровых устройств можно посмотреть внутри программы.

Как пользоваться RetroArch?

В самой программе RetroArch первоначально отсутствуют какие-либо эмуляторы — их нужно скачивать и устанавливать по отдельности. К счастью, это можно сделать из самого приложения буквально в пару кликов мышью. Нет в RetroArch и самих игры для эмулируемых приставок. А вот их пользователю придется скачивать уже самостоятельно со сторонних ресурсов (в интернете сегодня полно сайтов, распространяющих образы оптических дисков и кассет/картриджей с ретро-играми).

Приведем пример запуска в RetroArch игры, созданной для приставки Sega Dreamcast — «San Francisco RUSH 2049» (см. пронумерованные скриншоты):

Для начала в RetroArch нужно установить сам эмулятор Sega Dreamcast. Для этого в основном окне программы открываем вкладку «Main Menu», затем переходим в раздел «Load Core». Заходим в раздел «Download a Core». Здесь можно будет ознакомиться со всеми игровыми приставками и прочими эмулируемыми программой RetroArch устройствами. Находим вручную (или, используя поиск, который можно вызвать нажатием клавиши «S») строку — «Sega Dreamcast/NAOMI (Flycast)» — и просто кликаем по ней для запуска скачивания. По окончанию скачивания и установки напротив данной строки будет установлен значок «#». Идем в главное окно программы и во вкладке «Main Menu» переходим в раздел «Load Core». Кликаем по названию скачанного эмулятора «Sega Dreamcast/NAOMI (Flycast)».

На этом установка эмулятора Sega Dreamcast завершена — осталось запустить игру. Но для начала ее требуется найти и скачать в интернете. И тут сразу возникли сложности (как могут возникнуть и с эмуляцией любых других игр от любых других приставок). Дело в том, что игры распространяются в виде образов дисков различного формата — ISO, MDF/MDS, BIN, BIN/CUE, GDI, CDI и других (встречаются и образы, запакованные особым образов в архивы ZIP и 7Zip).

Методом проб и ошибок выяснилось, что рабочим вариантом оказался образ в формате CDI, являющийся, по сути, любительской копией оригинального диска с игрой. Сам процесс ее запуска через RetroArch не вызывает никаких сложностей:

Заходим из вкладки «Main Menu» в раздел «Load Content». Используя встроенный файловый менеджер, указываем путь к скачанному образу диска игры (в нашем случае файл называется «San Francisco RUSH 2049 (US)[ECHELON].cdi»). На этом все — игра будет запущена через пару секунд.

По умолчанию RetroArch не требует предварительной настройки управления в играх (по крайней мере, в случае с Sega Dreamcast). При необходимости клавиши можно переназначить в настройках программы (вкладка «Settings», раздел «Input»). Также имеется возможность настройки графики и многих других параметров работы самой платформы RetroArch и запускаемых через нее эмуляторов.