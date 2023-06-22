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RetroArch

RetroArch

Программа для эмуляции работы игровых ретро-приставок, ручных консолей и аркадных автоматов

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Актуальная версия 1.15.0
Скачать 202 MB
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История изменений

Версия 1.15.0

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