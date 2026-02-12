Resource Hacker — программа для просмотра, извлечения, изменения и компиляции ресурсов в исполняемых файлах Windows.

Resource Hacker распространяется бесплатно, работает на ОС Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Resource Hacker

Resource Hacker применяется во многих сферах: как любительские направления, например, обучение, так и профессиональные исследования. Программа имеет в своем арсенале достаточно много опций и возможностей. Вот ее основные функции и возможности:

Просмотр и извлечение встроенных ресурсов. Программа открывает исполняемые файлы Windows и показывает всю внутреннюю структуру ресурсов. Пользователь может просматривать иконки, курсоры, изображения в формате BMP, диалоговые окна, меню, строковые таблицы и другие типы данных. Любой ресурс можно сохранить на диск в его родном формате для последующего изучения или использования в других проектах, например, извлечь иконку из программы или изображение из библиотеки DLL.

Визуальное редактирование интерфейсов. Resource Hacker включает встроенные визуальные редакторы для двух ключевых типов ресурсов. Редактор диалоговых окон работает по принципу WYSIWYG, позволяя с помощью мыши менять размеры и положение элементов управления, таких как кнопки, поля ввода и метки. Также доступен редактор меню для настройки структуры пунктов. С помощью этого можно легко адаптировать интерфейс программ, например, для изменения названий кнопок или корректировки макета диалогового окна под другие языки.

Модификация графических и текстовых ресурсов. Программа позволяет заменять одни данные на другие внутри исполняемого файла. Чаще всего это используется для изменения графики: можно импортировать новую иконку, обновить фоновое изображение или заменить курсор. Для текстовых ресурсов, таких как строковые таблицы или заголовки элементов управления, доступно редактирование прямо внутри программы. Бинарные ресурсы, которые нельзя изменить напрямую, экспортируются, редактируются во внешнем редакторе и затем импортируются обратно.

Работа из командной строки и автоматизация. Все основные действия можно выполнять без графического интерфейса, используя параметры командной строки. Это позволяет автоматизировать рутинные операции, такие как компиляция скриптов, массовое извлечение или добавление ресурсов в несколько файлов. Команды поддерживают ключи для добавления, удаления, извлечения и изменения ресурсов.

Поддержка скриптов в различных операциях. Для сложных сценариев, где требуется выполнить несколько последовательных действий над файлом, Resource Hacker поддерживает работу со специальными текстовыми скриптами. В них можно прописать замену ресурсов, изменение их языка, массовое удаление и другие операции. Это мощный инструмент для тиражирования изменений или локализации программ, когда необходимо единообразно модифицировать множество элементов в одном или нескольких исполняемых файлах. Важно отметить, что программа не может работать с упакованными или защищенными исполняемыми файлами, ресурсы которых были намеренно сжаты или зашифрованы для защиты.

Как посмотреть ресурсы исполняемого файла с помощью Resource Hacker?

Для примера будет использован исполняемый файл самой программы, а именно: ResourceHacker.exe. Как посмотреть его ресурсы?