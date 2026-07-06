ReShade — программа для оптимизации графики и калибровки графических параметров в компьютерных играх и программных видеоплеерах. Утилита представляет собой, т.н. инжектор постобработки, обрабатывающий графику после того, как с ней поработает графический API — OpenGL, DirectX или Vulkan. Программа распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит), не поддерживает русский язык.

Зачем нужна программа ReShade?

Программа ReShade в основном используется геймерами по всему миру в целях улучшения графики в играх, написанных под одну из трех самых распространенных графических API — OpenGL, DirectX и Vulkan. Однако утилита способна работать и с видеоплеерами, позволяя пользователю тонко настроить параметры отображения видео. У программы есть и другое предназначение — создание собственных шейдером.

Использование ReShade обычными пользователями

При помощи ReShade в графическую составляющую игр можно внедрить и/или настроить, например, окклюзию окружающей среды или эффекты реальной глубины резкости, выполнить цветокоррекцию по собственному усмотрению и многое другое. ReShade предоставляет автоматизированный универсальный способ доступа как к информации о цвете, так и о глубине кадра, обеспечивая пользователя всем необходимым инструментарием для настройки этих и ряда других параметров.

Утилита позволяет добавить расширенное сглаживание SMAA на основе обнаружения краев по глубине, окклюзию окружающего пространства экрана, эффекты глубины резкости, хроматическую аберрацию, динамическую зернистость пленки, автоматическую коррекцию насыщенности и цвета, перекрестную обработку, многопроходное размытие и многие другие визуальные эффекты.

Ключевой момент в том, что для программы неважно, предусмотрены ли разработчиками игры эти визуальные эффекты или нет. А если и предусмотрены — неважно, можно ли их настроить или нет. Инжектор он на то и инжектор, чтобы внедрять в программное обеспечение того, чего там изначально нет либо настраивать вручную то, что изначально настроить нельзя.

Использование ReShade разработчиками игр и/или модов для них

Программу ReShade также используют независимые разработчики компьютерных игр с той же целью — улучшить графику, добавить визуальные эффекты и т.д. В основном речь идет об инди-играх, создаваемых при помощи бесплатных игровых движков небольшими коллективами или даже одним разработчиком. Утилита нашла применение и у разработчиков игровых модов (неофициальных модификаций) — модеров.

ReShade имеет собственный язык шейдинга и транскомпилятор под названием ReShade FX. Синтаксис основан на HLSL и добавляет полезные функции, предназначенные для разработки эффектов постобработки: определение и использование текстур прямо из кода шейдера, рендеринг в них, изменение состояний рендеринга, получение данных о цвете и глубине, запрос пользовательских значений, таких как таймеры или состояния ключей.

Стоит отметить, что создаваемые в программе шейдеры будут работать везде, независимо от того, какой API используется игрой — Direct3D или OpenGL: ReShade просто выполнит компиляцию для правильной модели и языка шейдера.

Как пользоваться программой ReShade?

Работа с программой ReShade осуществляется в два этапа (в случае ее применения обычными пользователями):

Установка интересующих геймера графических эффектов в папку с игрой (после запуска программа предложит выбрать исполнимый EXE-файл игры). Активация установленных эффектов (по умолчанию активация происходит автоматически при запуске игры) и их настройка, для чего используется оверлей, отображающийся на экране только в самой игре после нажатия пользователем определенной комбинации клавиш.

Касательно графических эффектов. Практически каждый из них имеет собственные настройки, но для простых пользователей они слишком сложны для понимания. Потому проще пользоваться пресетами, которые можно найти на различных тематических форумах в сети. Пресеты просто копируются в папку с игрой, и на этом все.

Также пользователи могут расширить количество эффектов в программе ReShade путем скачивания из интернета ZIP-архивов по прямой URL-ссылке.