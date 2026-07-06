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ReShade

ReShade

Программа для оптимизации и улучшения графики в компьютерных играх

3,0 (15)
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Актуальная версия 6.8.0
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История изменений

Версия 6.8.0

  • В полях путей добавлена подстановка переменных среды Windows.
  • Добавлены польский и арабский языки интерфейса.
  • Исправлен сбой при одновременном обращении нескольких потоков к сетевым функциям ws2_32.
  • Исправлен сбой при использовании DLSS с новыми версиями vkd3d.
  • Исправлено слишком тёмное изображение в некоторых играх Vulkan при работе с sRGB-текстурами.
  • Исправлено отсутствие изображения в DOOM Eternal при определённой настройке вывода и мерцание в DOOM 2016 на видеокартах AMD.
  • Исправлена ошибка, из-за которой ввод с геймпада иногда не работал.
  • Исправлены ошибки переполнения при загрузке некоторых DDS-файлов и обработке слишком длинных выражений.
  • Добавлена поддержка ID3D12Device15.
  • Установщик теперь определяет слишком маленький размер стека, заданный в исполняемом файле игры.

Оценки программы

3,0

15 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о ReShade

1 отзыв

Сергей

куда устанавливать Reshade?в какую папку