Realtek Audio Console — программа для управления аудиоустройствами на компьютерах и ноутбуках с аудиокодеком Realtek. Она дает возможность настраивать громкость, эквалайзер, эффекты звучания, параметры микрофона и конфигурацию динамиков.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Регулировка громкости и настройка воспроизведения

Главный экран программы показывает все подключенные устройства воспроизведения: динамики, наушники, внешние колонки. Для каждого из них можно отдельно регулировать общую громкость, баланс между левым и правым каналом, а также включать или отключать отдельные динамики. В разделе Конфигурация динамиков настраивается схема расположения акустических систем для многоканального звука.

Эквалайзер и звуковые эффекты

Программа содержит встроенный эквалайзер с возможностью выбора готовых пресетов или создания собственных настроек. Пользователь может сохранять собственные профили и переключаться между ними. В разделе Эффекты доступны симуляции различных акустических сред: комната, ванная, концертный зал, пещера, арена и другие. Это позволяет адаптировать звучание под жанр музыки, фильм или игру.

Настройка микрофона и записывающих устройств

Для каждого подключенного микрофона доступны регулировка громкости записи, выбор формата и разрядности звука. В разделе Эффекты микрофона можно включить подавление шума, эхоподавление и усиление голоса для улучшения распознавания речи. Эти настройки особенно полезны при онлайн-звонках, стриминге и записи подкастов.

Выбор стандартного формата звука

Программа позволяет задать максимальную разрядность и частоту дискретизации для каждого устройства воспроизведения и записи. Доступны значения от 16 бит / 44,1 кГц до 24 бит / 192 кГц в зависимости от возможностей аудиокодека. Это влияет на качество звука при воспроизведении музыки и в играх.

Переназначение аудиоразъемов

В расширенных настройках устройства можно изменить назначение гнезд на корпусе компьютера или ноутбука. Например, разъем для наушников можно переназначить на линейный выход или вход для микрофона. Это удобно при подключении нестандартных акустических систем или гарнитур.

Просмотр информации о драйвере и обновления

В разделе Информация отображается версия аудиодрайвера и интерфейса программы. Приложение автоматически обновляется через Microsoft Store, а новые версии драйверов можно загрузить с сайта производителя ноутбука или материнской платы. Установка программы выполняется через Microsoft Store или вместе с драйвером Realtek Audio.

Совместимость с оборудованием и операционной системой

Realtek Audio Console работает на компьютерах и ноутбуках с аудиокодеком Realtek под управлением Windows 10 и 11. Для корректной работы требуется установленный драйвер Realtek Audio. Интерфейс и набор доступных функций могут немного отличаться в зависимости от модели устройства, версии драйвера и производителя. На некоторых ноутбуках и материнских платах программа может быть предустановлена или загружаться автоматически после установки драйвера.