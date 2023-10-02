Razer Synapse 4 — программа для настройки игровых устройств Razer и управления ими. Она позволяет переназначать кнопки, создавать макросы, настраивать подсветку и синхронизировать профили через облако.

Программа распространяется бесплатно, работает на ОС Windows 10 и Windows 11 (32 и 64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы Razer Synapse 4

Четвертая версия Razer Synapse пришла на смену третьей, официальная поддержка которой прекратилась. Производитель обещает повышенную производительность и большее количество функций по сравнению со старой версией программы. Программа распространяется в виде лаунчера с возможностью выбрать необходимое ПО. Synapse 4 будет выбран по умолчанию. Вот основные функции и возможности Razer Synapse 4:

Повышенная производительность и стабильность. Программа построена на новой многопоточной архитектуре, которая обеспечивает более высокую скорость отклика по сравнению с предыдущей версией. Общая обработка данных выполняется до 30% быстрее, что особенно заметно при создании макросов, настройке параметров и установке драйверов. Архитектура также повышает стабильность системы за счет изоляции процессов каждого устройства, поэтому установка или обновление одного девайса не влияет на работу других подключенных устройств.

Система профилей. Пользователь может создавать неограниченное количество профилей для разных игр или сценариев использования. Каждому профилю можно назначить индивидуальные настройки кнопок, чувствительности и подсветки. Профили автоматически сохраняются в облачном хранилище и синхронизируются между компьютерами при входе в одну учетную запись Razer ID. Без доступа к интернету можно сохранить до четырех профилей во встроенную память совместимых устройств.

Создание макросов. Встроенный редактор макросов позволяет записывать сложные последовательности нажатий клавиш и действий мыши с точными временными задержками. Макросы можно создавать как в ручном режиме с пошаговой вставкой команд, так и в режиме записи нажатий клавиатуры или мышки. Поддерживается запись макросов прямо во время игры. Готовые макросы затем назначаются на любые программируемые кнопки устройств.

Игровые функции. В программу включены популярные опции, ранее доступные только на отдельных устройствах. Технология Razer Snap Tap повышает точность ввода, интеллектуально обрабатывая быстрые смены направлений движения, что особенно полезно в соревновательных шутерах. Функция Razer Hypershift позволяет назначить одну кнопку в качестве модификатора, временно открывающего доступ к дополнительному набору функций на всех остальных кнопках, фактически удваивая количество программируемых команд. Для клавиатур доступна функция Rapid Trigger, помогающая выполнять быстрые нажатия с меньшими усилиями.

Точная настройка мышей и сенсоров. Для игровых мышей предусмотрены детальные настройки чувствительности с шагом в 1 DPI. Функция калибровки поверхности помогает оптимизировать работу сенсора под конкретный коврик или поверхность. Доступна настройка асимметричного отключения сенсора для точного контроля высоты отрыва и приземления мыши.

Как написать макрос в программе Razer Synapse 4?

Одна из важнейших возможностей программы — написание макросов для любой кнопки поддерживаемого устройства. Данные мини-программы перепрограммируют одну или несколько кнопок, задавая им определенное действие. Это очень полезно как в рабочих задачах, так и в играх. Вот что нужно сделать, чтобы написать свой первый простейший макрос:

Для начала нужно открыть программу. В верхней части окна находятся несколько вкладок. Нужно перейти на вкладку Макрос. Перед пользователем открывается меню с различными опциями. Здесь можно выбрать, что именно должен выполнять макрос. Можно выбрать нажатия одной или сразу нескольких кнопок на клавиатуре и мыши, установить задержку между нажатиями, выбрать программу или команду для запуска и многое другое. Для примера будет создан макрос с тремя двойными нажатиями на ЛКМ с задержкой 0.5 секунд. Сначала нужно перетащить на рабочую панель три элемента Функция мыши и два элемента Задержка так, чтобы секунды задержки находились между нажатиями на мышь. Теперь нужно настроить действия: в функциях мыши нужно нажать на Выберите действие и в выпадающем списке выбрать Двойной щелчок. В элементе Задержка нужно нажать на 0s и установить нужную задержку. Для примера будет выставлено значение 0.5 секунд. Макрос готов. Теперь его нужно сохранить. Для этого нужно нажать на кнопку Сохранить, она находится в правом верхнем углу рабочего пространства. Готовый макрос будет отображаться в выпадающем списке в левой части интерфейса. Там его можно переименовать, редактировать и удалить.

После создания макроса останется только назначить его на кнопку на мыши или клавишу на клавиатуре. Чтобы выбрать оптимальную задержку, макрос нужно тестировать в тех условиях, где он необходим, с последующими изменениями.