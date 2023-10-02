Razer Synapse 4 — программа для настройки игровых устройств Razer и управления ими. Она позволяет переназначать кнопки, создавать макросы, настраивать подсветку и синхронизировать профили через облако.
Программа распространяется бесплатно, работает на ОС Windows 10 и Windows 11 (32 и 64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы Razer Synapse 4
Четвертая версия Razer Synapse пришла на смену третьей, официальная поддержка которой прекратилась. Производитель обещает повышенную производительность и большее количество функций по сравнению со старой версией программы. Программа распространяется в виде лаунчера с возможностью выбрать необходимое ПО. Synapse 4 будет выбран по умолчанию. Вот основные функции и возможности Razer Synapse 4:
- Повышенная производительность и стабильность. Программа построена на новой многопоточной архитектуре, которая обеспечивает более высокую скорость отклика по сравнению с предыдущей версией. Общая обработка данных выполняется до 30% быстрее, что особенно заметно при создании макросов, настройке параметров и установке драйверов. Архитектура также повышает стабильность системы за счет изоляции процессов каждого устройства, поэтому установка или обновление одного девайса не влияет на работу других подключенных устройств.
- Система профилей. Пользователь может создавать неограниченное количество профилей для разных игр или сценариев использования. Каждому профилю можно назначить индивидуальные настройки кнопок, чувствительности и подсветки. Профили автоматически сохраняются в облачном хранилище и синхронизируются между компьютерами при входе в одну учетную запись Razer ID. Без доступа к интернету можно сохранить до четырех профилей во встроенную память совместимых устройств.
- Создание макросов. Встроенный редактор макросов позволяет записывать сложные последовательности нажатий клавиш и действий мыши с точными временными задержками. Макросы можно создавать как в ручном режиме с пошаговой вставкой команд, так и в режиме записи нажатий клавиатуры или мышки. Поддерживается запись макросов прямо во время игры. Готовые макросы затем назначаются на любые программируемые кнопки устройств.
- Игровые функции. В программу включены популярные опции, ранее доступные только на отдельных устройствах. Технология Razer Snap Tap повышает точность ввода, интеллектуально обрабатывая быстрые смены направлений движения, что особенно полезно в соревновательных шутерах. Функция Razer Hypershift позволяет назначить одну кнопку в качестве модификатора, временно открывающего доступ к дополнительному набору функций на всех остальных кнопках, фактически удваивая количество программируемых команд. Для клавиатур доступна функция Rapid Trigger, помогающая выполнять быстрые нажатия с меньшими усилиями.
- Точная настройка мышей и сенсоров. Для игровых мышей предусмотрены детальные настройки чувствительности с шагом в 1 DPI. Функция калибровки поверхности помогает оптимизировать работу сенсора под конкретный коврик или поверхность. Доступна настройка асимметричного отключения сенсора для точного контроля высоты отрыва и приземления мыши.
Как написать макрос в программе Razer Synapse 4?
Одна из важнейших возможностей программы — написание макросов для любой кнопки поддерживаемого устройства. Данные мини-программы перепрограммируют одну или несколько кнопок, задавая им определенное действие. Это очень полезно как в рабочих задачах, так и в играх. Вот что нужно сделать, чтобы написать свой первый простейший макрос:
- Для начала нужно открыть программу. В верхней части окна находятся несколько вкладок. Нужно перейти на вкладку Макрос.
- Перед пользователем открывается меню с различными опциями. Здесь можно выбрать, что именно должен выполнять макрос. Можно выбрать нажатия одной или сразу нескольких кнопок на клавиатуре и мыши, установить задержку между нажатиями, выбрать программу или команду для запуска и многое другое.
- Для примера будет создан макрос с тремя двойными нажатиями на ЛКМ с задержкой 0.5 секунд. Сначала нужно перетащить на рабочую панель три элемента Функция мыши и два элемента Задержка так, чтобы секунды задержки находились между нажатиями на мышь. Теперь нужно настроить действия: в функциях мыши нужно нажать на Выберите действие и в выпадающем списке выбрать Двойной щелчок. В элементе Задержка нужно нажать на 0s и установить нужную задержку. Для примера будет выставлено значение 0.5 секунд.
- Макрос готов. Теперь его нужно сохранить. Для этого нужно нажать на кнопку Сохранить, она находится в правом верхнем углу рабочего пространства. Готовый макрос будет отображаться в выпадающем списке в левой части интерфейса. Там его можно переименовать, редактировать и удалить.
После создания макроса останется только назначить его на кнопку на мыши или клавишу на клавиатуре. Чтобы выбрать оптимальную задержку, макрос нужно тестировать в тех условиях, где он необходим, с последующими изменениями.