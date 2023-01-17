Razer Surround Sound — программа для создания виртуальной среды объемного звучания (Surround 7.1) из обычных аналоговых стереосистем (наушников и динамиков). В функционал приложения внедрены инструменты для тонкой настройки и улучшения качества звука путем ручной или автоматической регулировки звуковых частот в зависимости от конкретной ситуации и пожеланий пользователя.
Программа Razer Surround предназначена для работы в операционных системах Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит) и имеет поддержку русского языка. Для установки и использования приложения необходимо создать учетную запись на сайте разработчиков (соответствующее предложение отобразится на экране в процессе установки).
НАСТРОЙКА RAZER SURROUND
Утилита Razer Surround имеет несколько основных функций, наиболее востребованная из которых — виртуализация объемного звучания стереосистем. Т.е. пользователь, имея в распоряжении самые обыкновенные компьютерные стереонаушники или стереодинамики, сможет наслаждаться объемным звуком Surround 7.1 в играх, фильмах или при прослушивании музыки. Важно иметь в виду, что виртуализация объемного звука возможна только в том случае, если сам источник звука (игра, файл и т.п.) поддерживает данную технологию.
Программа Razer Surround использует достаточно сложные алгоритмы виртуализации звука, однако пользователю вовсе не обязательно разбираться в них. В приложении предусмотрен специальный мастер настройки Surround 7.1, при помощи которого пользователь сможет быстро настроить звук под себя. Настройка состоит из нескольких несложных шагов:
- Выбор устройства воспроизведения звука, установленного на компьютере.
- Если в распоряжении пользователя имеются наушники Razer, то на втором шаге нужно указать их модель (если нет, оставить предложенный вариант «Stereo Headphones»).
- Калибровка объемного звука. На данном этапе программа будет запускать ряд акустических тестов, основная задача которых — настройка среды объемного звучания с учетом особенностей слуха пользователя и характеристик устройства воспроизведения звука. Калибровка может занять некоторое время, но не потребует от пользователя каких-либо навыков и знаний в области объемной акустики.
- Проверка результата и сохранение настроек.
При желании пользователь всегда может оставить стандартные настройки звука. Если необходимость в виртуализации объемного звучания отпала, эту функцию очень просто отключить, переместив переключатель в положение «Отключить» в настройках Razer Surround. Включение/отключение объемного звука не требует перезапуска программы или перезагрузки компьютера.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ RAZER SURROUND
В программе Razer Surround имеются и другие полезные функции управления звуком. Во вкладке «Улучшения» представлены разнообразные настройки по изменению параметров звучания наушников/динамиков. К ним относятся:
- Оптимизация звука. Данная функция позволяет увеличить динамический диапазон, расширив область стереозвука. Если простыми словами — программа автоматически увеличивает или уменьшает звуковые частоты с целью их балансировки.
- Усиление басов. Если параметры звучания низких частот (басов) в музыке, фильмах, играх и т.д. пользователя не устраивают, при помощи ползунка можно быстро усилить их.
- Нормализация звука. Данная функция позволит устранить проблему, когда в фильмах или в игре одни звуки (например, речь персонажей) звучит тихо, а другие (басы от взрывов, музыка и т.д.) чересчур громко. Настройка также выполняется в полуавтоматическом режиме путем перемещения ползунка.
- Четкость речи. Функция создана специально для улучшения качества звука при совершении голосовых звонков. Путем применения специальных частотных аудиофильтров программа поможет увеличить четкость и/или громкость речи собеседника.
- Усиление звука.
В программе Razer Surround также есть встроенный эквалайзер, настройки которого распространяются не на конкретное приложение, а на устройство воспроизведения звука в целом. С его помощью пользователь сможет тонко настроить звуковые частоты вручную либо выбрать один из множества пресетов. Также можно использоваться один из эквалайзеров в виде отдельной программы.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ RAZER SURROUND
В бесплатной версии Razer Surround отсутствует возможность калибровки объемного звучания, использования функций улучшения звука и эквалайзера. Виртуализация Surround 7.1 осуществляется с применением общих неперсонализированных настроек (впрочем, для многих пользователей этого достаточно).