Razer Surround Sound — программа для создания виртуальной среды объемного звучания (Surround 7.1) из обычных аналоговых стереосистем (наушников и динамиков). В функционал приложения внедрены инструменты для тонкой настройки и улучшения качества звука путем ручной или автоматической регулировки звуковых частот в зависимости от конкретной ситуации и пожеланий пользователя.

Программа Razer Surround предназначена для работы в операционных системах Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит) и имеет поддержку русского языка. Для установки и использования приложения необходимо создать учетную запись на сайте разработчиков (соответствующее предложение отобразится на экране в процессе установки).

НАСТРОЙКА RAZER SURROUND

Утилита Razer Surround имеет несколько основных функций, наиболее востребованная из которых — виртуализация объемного звучания стереосистем. Т.е. пользователь, имея в распоряжении самые обыкновенные компьютерные стереонаушники или стереодинамики, сможет наслаждаться объемным звуком Surround 7.1 в играх, фильмах или при прослушивании музыки. Важно иметь в виду, что виртуализация объемного звука возможна только в том случае, если сам источник звука (игра, файл и т.п.) поддерживает данную технологию.

Программа Razer Surround использует достаточно сложные алгоритмы виртуализации звука, однако пользователю вовсе не обязательно разбираться в них. В приложении предусмотрен специальный мастер настройки Surround 7.1, при помощи которого пользователь сможет быстро настроить звук под себя. Настройка состоит из нескольких несложных шагов:

Выбор устройства воспроизведения звука, установленного на компьютере. Если в распоряжении пользователя имеются наушники Razer, то на втором шаге нужно указать их модель (если нет, оставить предложенный вариант «Stereo Headphones»). Калибровка объемного звука. На данном этапе программа будет запускать ряд акустических тестов, основная задача которых — настройка среды объемного звучания с учетом особенностей слуха пользователя и характеристик устройства воспроизведения звука. Калибровка может занять некоторое время, но не потребует от пользователя каких-либо навыков и знаний в области объемной акустики. Проверка результата и сохранение настроек.

При желании пользователь всегда может оставить стандартные настройки звука. Если необходимость в виртуализации объемного звучания отпала, эту функцию очень просто отключить, переместив переключатель в положение «Отключить» в настройках Razer Surround. Включение/отключение объемного звука не требует перезапуска программы или перезагрузки компьютера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ RAZER SURROUND

В программе Razer Surround имеются и другие полезные функции управления звуком. Во вкладке «Улучшения» представлены разнообразные настройки по изменению параметров звучания наушников/динамиков. К ним относятся:

Оптимизация звука. Данная функция позволяет увеличить динамический диапазон, расширив область стереозвука. Если простыми словами — программа автоматически увеличивает или уменьшает звуковые частоты с целью их балансировки.

Усиление басов. Если параметры звучания низких частот (басов) в музыке, фильмах, играх и т.д. пользователя не устраивают, при помощи ползунка можно быстро усилить их.

Нормализация звука. Данная функция позволит устранить проблему, когда в фильмах или в игре одни звуки (например, речь персонажей) звучит тихо, а другие (басы от взрывов, музыка и т.д.) чересчур громко. Настройка также выполняется в полуавтоматическом режиме путем перемещения ползунка.

Четкость речи. Функция создана специально для улучшения качества звука при совершении голосовых звонков. Путем применения специальных частотных аудиофильтров программа поможет увеличить четкость и/или громкость речи собеседника.

Усиление звука .

В программе Razer Surround также есть встроенный эквалайзер, настройки которого распространяются не на конкретное приложение, а на устройство воспроизведения звука в целом. С его помощью пользователь сможет тонко настроить звуковые частоты вручную либо выбрать один из множества пресетов. Также можно использоваться один из эквалайзеров в виде отдельной программы .

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ RAZER SURROUND

В бесплатной версии Razer Surround отсутствует возможность калибровки объемного звучания, использования функций улучшения звука и эквалайзера. Виртуализация Surround 7.1 осуществляется с применением общих неперсонализированных настроек (впрочем, для многих пользователей этого достаточно).