SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RAM Saver

В данном списке представлены программы для замены RAM Saver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RAM Saver, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Mem Reduct
Mem Reduct

Версия 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)
Memory Cleaner
Memory Cleaner

Версия 2.72

Программа для оптимизации памяти ОЗУ

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
SuperRam
SuperRam

Версия 7.10.21.2019

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
RAM Booster
RAM Booster

Версия 2.0

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
CleanMem
CleanMem

Версия 2.5.0

Оптимизация памяти и ускорение компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)