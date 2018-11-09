RAM Saver — удобный инструмент для профессионального мониторинга, оптимизации и очистки оперативной памяти. С помощью утилиты можно увеличить производительность операционной системы через освобождение оперативной памяти от процессов и драйверов MS Windows, которые установлены для ПО, требующих максимальную загрузку ЦП и ОЗУ.
Софт дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней и восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях. Благодаря этому улучшается работа процессора и кэша памяти. Есть встроенный монитор рабочего стола. Используется гибкая оптимизация с выводом статистики.
RAM Saver временно помещает не используемые библиотеки и драйвера в специальный SWAP-файл. Доступна функция для принудительной очистки буфера обмена. Есть RAM-тест производительности системы.
Программа RAM Saver работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows. Модель распространения — условно-бесплатная. Для загрузки доступна пробная версия на 21 день. Стоимость полной версии — 2 000 рублей. Интерфейс переведен на русский язык.
Как пользоваться программой RAM Saver?
Утилита RAM Server предоставляет пользователям следующие функции:
- Наблюдение. Этот инструмент используется для мониторинга оперативной памяти. Здесь отображается общий объем ОЗУ, количество свободного RAM. Все данные показаны на специальной диаграмме: область красного цвета обозначает, сколько памяти занято, область синего цвета — сколько памяти свободно. Также здесь показана хронология загруженности памяти. Вся необходимая информация отображается в режиме реального времени — она обновляется каждую секунду.
- Оптимизатор. Инструмент, который используется для оптимизации оперативной памяти. Здесь нужно выбрать, сколько памяти будет использовать алгоритм программы — от 0 MB до 128 MB. Для этого используется специальный ползунок. Также здесь собрана информация о RAM: полный объем физической памяти, полный объем файла подкачки, статистика (ОЗУ перед оптимизацией и количество свободной памяти — эти данные показаны в процентах).
- Процессы. В этом разделе программы RAM Saver отображаются все активные процессы — системные приложения и сторонние программы, которые запущены в данный момент времени. Здесь пользователи могут отключить ненужные процессы вручную, чтобы снизить нагрузку на процессор и оперативную память.
- Ярлыки. Этот инструмент дает возможность пользователям добавить ярлыки программы или приложения (например компьютерной игры), во время запуска которого будут отключены остальные процессы. Данная опция крайне полезна во время работы с «тяжелым» ПО, которому требуется много оперативной памяти. Для выполнения этой операции нужно выбрать программу, указать значение очистки памяти перед запуском ярлыка (в МБ). Также можно активировать функцию «Закрывать все программы перед выполнением». В этом случае, RAM Saver закроет все активные утилиты, когда вы запустите основную программу.
- Настройки. Здесь выполняются настройки утилиты RAM Saver. Пользователи могут активировать функцию автозагрузки программы. Можно включить опции оптимизации при старте утилиты или очистку буфера обмена до оптимизации памяти. Можно отдельно настроить панель управления: показывать сразу после запуска RAM Saver, отображать поверх остальных окон, прилипать к краям экрана.
- Дополнительно. Здесь необходимо установить приоритет потока освобождения памяти (простой, нормальный, высокий, в реальном времени). Также, стоит указать параметры для автоматического освобождения памяти.