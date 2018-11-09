RAM Saver — удобный инструмент для профессионального мониторинга, оптимизации и очистки оперативной памяти. С помощью утилиты можно увеличить производительность операционной системы через освобождение оперативной памяти от процессов и драйверов MS Windows, которые установлены для ПО, требующих максимальную загрузку ЦП и ОЗУ.

Софт дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней и восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях. Благодаря этому улучшается работа процессора и кэша памяти. Есть встроенный монитор рабочего стола. Используется гибкая оптимизация с выводом статистики.

RAM Saver временно помещает не используемые библиотеки и драйвера в специальный SWAP-файл. Доступна функция для принудительной очистки буфера обмена. Есть RAM-тест производительности системы.

Программа RAM Saver работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows. Модель распространения — условно-бесплатная. Для загрузки доступна пробная версия на 21 день. Стоимость полной версии — 2 000 рублей. Интерфейс переведен на русский язык.

Как пользоваться программой RAM Saver?

Утилита RAM Server предоставляет пользователям следующие функции: