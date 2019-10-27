SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RAM Booster

В данном списке представлены программы для замены RAM Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RAM Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Mem Reduct
Mem Reduct

Версия 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)
SoftPerfect RAM Disk
SoftPerfect RAM Disk

Версия 26.10

Программа для создания виртуальных дисков в ОЗУ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Memory Cleaner
Memory Cleaner

Версия 2.72

Программа для оптимизации памяти ОЗУ

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
MemInfo
MemInfo

Версия 3.51

Программа для мониторинга оперативной памяти

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
RAM Saver
RAM Saver

Версия 19.5.0.0

Программа для оптимизации ОЗУ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
SuperRam
SuperRam

Версия 7.10.21.2019

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)