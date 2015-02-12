SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги R-Studio

В данном списке представлены программы для замены R-Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на R-Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Hetman RAID Recovery
Hetman RAID Recovery

Версия 2.3

Программа для восстановления RAID-массивов и данных с них

Оценок пока нет
Android Data Recovery
Android Data Recovery

Версия 13.0

Программа восстановления данных на Android

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (114)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CardRecovery
CardRecovery

Версия 6.10.1210

Восстановление данных с карт памяти

Оценок пока нет
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)