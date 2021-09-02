В данном списке представлены программы для замены QuickGamma. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QuickGamma, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены QuickGamma.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QuickGamma, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены QuickGamma. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QuickGamma, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 1.0.0.20
Программа для регулирования яркости и контрастности мониторов
Версия 2.0
Программа для калибровки контрастности, яркости и гаммы монитора
Версия 3.8.9.3
Программа для калибровки цвета монитора