QuickGamma — программа для калибровки монитора (настройки цвета экрана таким образом, чтобы оно соответствовало стандарту цветовой модели RGB). Это бесплатная программа для компьютеров под управлением ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа QuickGamma?

Программа QuickGamma предназначена калибровки выводимого на монитор компьютера изображения, а именно — настройки гаммы. Как известно, значение параметра гаммы (гамма-коррекции) для цветовых пространств sRGB, использующимся в Windows, современных цифровых фотоаппаратах и т.д., должно составлять 2.2. Грубо говоря, если гамма-коррекция не соответствует данному значению, человеческий глаз не сможет распознать цвета на изображении такими, какими их задумал автор.

Любой монитор (старая или новая модель — неважно) имеет собственное значение гаммы. Его, как известно, можно корректировать при помощи кнопок или сенсорной панели на корпусе устройства. С настройками по умолчанию значение параметра гаммы обычно соответствует целевому значению в 2.2, но не всегда (тут все зависит от внимания производителя к этому вопросу). К тому же, со временем монитор может немного потускнеть или начать не столь эффективно передавать тот или иной цвет. Именно в таких случаях и требуется производить калибровку гаммы.

Существует два способа сделать это. Наиболее эффективный — использование специального оборудования (калибратора). Но такой прибор вряд ли найдется у простого пользователя ПК. Второй способ — программный, в нашем случае — QuickGamma. Он менее точен, зато доступен каждому.

Необходимая гамма-коррекция может быть легко достигнута с помощью QuickGamma. Мониторы (кроме ЖК со светодиодной подсветкой) должны быть включены не менее чем за 15-30 минут до использования программы. Помимо настройки гаммы, QuickGamma также можно использовать для настройки яркости монитора. Это особенно важно при использовании компьютера в изменяющихся условиях внешней освещенности. Если окружающий свет значительно меняется, необходимо повторно отрегулировать яркость, а иногда и значение гаммы.

Как пользоваться программой QuickGamma?

Прежде всего, через встроенное в монитор меню нужно к заводским значениям сбросить настройки яркости, контрастности и цветовой температуры. Сама утилита QuickGamma предельно проста в использовании. Если после калибровки экрана в системе нужно будет сохранить ICC-профиль, то программу следует запускать от имени администратора. У QuickGamma всего 2 активные функции:

Настройка гаммы и баланса серого, что осуществляется путем увеличения/уменьшения интенсивности красного, зеленого и синего цвета одновременно (используйте кнопки в интерфейсе программы, для сохранения нажмите ОК). Настройка гаммы возможна в цветовых пространствах sRGB или EDID RGB. Регулировка уровней красного, зеленого и синего цвета по отдельности (осуществляется в окне по нажатию кнопки Gamma). По сути, здесь осуществляется настройка соотношения значений данных цветов друг относительно друга.

Заданные второй функцией уровни цветов автоматически отобразятся в основном окне приложения, в котором осуществляется настройка гаммы. Т.е. соотношение значений красного, зеленого и синего цвета останется таким же, каким оно было задано в окне регулировки этих цветов.

Чтобы проверить правильность выставленного значения гаммы, пользователю нужно визуально сравнить картинку в основном окне программы с картинкой, которую можно найти во встроенной справке по работе с приложением QuickGamma (вызывается клавишей «F1» или кликом по кнопке «Help»). Контрольное изображение находится в разделе «Screenshots & Hints» справки:

Возможно и такое, что манипуляция с настройками QuickGamma не приводят к должному результату. В таких случаях также потребуется увеличивать/уменьшать значения яркости, контрастности и цветовой температуры на самом мониторе.