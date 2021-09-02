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QuickGamma

QuickGamma

Программа для калибровки монитора (настройки яркости и гаммы)

3,5 (2)
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Актуальная версия 4.0.0.4
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История изменений

Версия 4.0.0.4

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Настройка изображения монитора — программы и инструкции

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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