SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Quick CPU

В данном списке представлены программы для замены Quick CPU. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Quick CPU, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Core Temp
Core Temp

Версия 1.21

Программа для мониторинга параметров работы процессора

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
AMD Ryzen Master
AMD Ryzen Master

Версия 3.1.1.5502

Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen

Оценок пока нет
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
NZXT CAM
NZXT CAM

Версия 4.30.2

Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SETFSB
SETFSB

Версия 2.3.178.134

Программа для разгона процессора путем увеличения тактовой частоты системной шины

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (13)
Performance Test
Performance Test

Версия 9.0.1030

Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)
WPS Performance Station
WPS Performance Station

Версия 3.9.0922

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (48)
CPUFSB
CPUFSB

Версия 2.2.18

Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
ClockGen
ClockGen

Версия 1.0.5.3

Ускорение Windows

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