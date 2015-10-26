В данном списке представлены программы для замены Quick CPU. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Quick CPU, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Quick CPU.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Quick CPU, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Quick CPU. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Quick CPU, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 3.1.1.5502
Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen
Версия 4.6.6
Программа для разгона видеокарт
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 1.5.7
Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр
Версия 4.30.2
Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера
Версия 3.10.21.2019
Программа для ускорения игр
Версия 2.3.178.134
Программа для разгона процессора путем увеличения тактовой частоты системной шины
Версия 9.0.1030
Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера
Версия 8.7.16.626
Программа для ускорения игр
Версия 3.9.0922
Программа для оптимизации работы компьютера
Версия 2.2.18
Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB
Версия 1.0.5.3
Ускорение Windows