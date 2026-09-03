QEMU — эмулятор и виртуализатор с открытым исходным кодом. Позволяет запускать операционные системы и программы на компьютере с другой архитектурой.

Программа является полностью бесплатной с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс командной строки.

Функции и возможности программы QEMU