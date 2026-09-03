QEMU — эмулятор и виртуализатор с открытым исходным кодом. Позволяет запускать операционные системы и программы на компьютере с другой архитектурой.
Программа является полностью бесплатной с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс командной строки.
Функции и возможности программы QEMU
- Полносистемная эмуляция для запуска чужих операционных систем на любой архитектуре. QEMU умеет эмулировать целые компьютеры: процессор, память, дисковые контроллеры, сетевые карты, видеовыход, звук и другие периферийные устройства. Можно, например, запустить образ Raspberry Pi на обычном ПК с Windows или поиграть в старую игру для PowerPC Mac на современном ноутбуке. Гостевая ОС не подозревает, что работает не на родном железе, поэтому использует штатные драйверы.
- Режим эмуляции пользовательского пространства для запуска отдельных программ. Без необходимости эмулировать всю систему можно запустить один исполняемый файл, скомпилированный для другой архитектуры. QEMU перехватывает системные вызовы и транслирует их в вызовы хост-системы. Это удобно для кросс-компиляции, отладки встраиваемого ПО или запуска утилит из репозиториев других дистрибутивов без установки полноценной виртуальной машины.
- Аппаратная виртуализация KVM и Xen. Если процессор основного устройства поддерживает технологии виртуализации QEMU может работать в паре с модулем ядра KVM на Linux или использовать гипервизор Xen. В этом случае выполнение кода гостевой ОС происходит напрямую на процессоре, а QEMU обрабатывает только ввод-вывод и периферию. Скорость работы приближается к нативной, что позволяет запускать требовательные приложения, вплоть до 3D-игр с пробросом видеокарты.
- Настройка оборудования виртуальной машины. Конфигурация задается без графического интерфейса: указывается количество ядер CPU, объем оперативной памяти, подключаемые диски, сетевые интерфейсы, USB-устройства, звук и многое другое. Можно подключить физический диск или раздел, организовать общую папку с хост-системой, настроить загрузку с PXE. Для повторного использования параметры сохраняются в скрипт или bat-файл.
- Поддержка множества форматов образов дисков и снапшотов. QEMU работает с образами в форматах raw, qcow2, vmdk, vhd, vhdx и другими. Функция снапшотов позволяет сохранять состояние виртуальной машины в любой момент и мгновенно возвращаться к нему, делая паузу, откатывая изменения или экспериментируя с настройками без риска. Можно также создавать цепочки образов, где разница сохраняется в отдельный файл поверх базового.
- Интеграция с другими инструментами виртуализации. QEMU используется как низкоуровневый движок в таких платформах, как VirtualBox, Xen, KVM , Proxmox VE, OpenStack и многих других. Это означает, что образы, созданные в QEMU, без проблем импортируются в облачные среды. Программа также умеет подключаться к удаленным гипервизорам и управлять гостевыми машинами через VNC-сервер для графического доступа. Несмотря на отсутствие штатного графического интерфейса, существуют готовые обертки, которые делают настройку виртуальных машин более наглядной.