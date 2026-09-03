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QEMU

QEMU

Программа для эмулирования и виртуализации ОС и ПО

2,5 (2)
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Актуальная версия 11.1.2
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История изменений

Версия 11.1.2

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 11.1.1
    • Новый ускоритель "nitro" — теперь можно запускать AWS Nitro Enclaves прямо в QEMU без дополнительных слоёв.
    • Улучшена поддержка Windows-гипервизоров (MSHV и WHPX) — эмуляция стала быстрее и стабильнее под Windows.

    Безопасность и конфиденциальные ВМ:

    • KVM научился виртуализировать CET (аппаратную защиту от атак через переходы).
    • Добавлена поддержка сброса защищённых виртуальных машин (AMD SEV-SNP и Intel TDX) — гостевые машины можно перезапускать с сохранением защиты.

    Графика и производительность:

    • virtio-gpu теперь может работать с нативными графическими драйверами гостя и задавать разное разрешение для каждого виртуального монитора.
    • TCG (программная эмуляция) поддерживает плагины на C++ — можно писать расширения прямо в дереве исходников.

    Хранилище и сеть:

    • NFS-драйвер обновлён до libnfs v6; доработаны драйверы curl и FUSE.

    По архитектурам — самое заметное:

    • ARM: добавили функции процессора FEAT_ASID2, FEAT_E2H0; эмуляция SME (масштабируемого матричного расширения) и ускорение SME2 на macOS через HVF (если «железо» позволяет).
    • HPPA: теперь есть эмуляция 64-битных CPU с адресными пространствами 40 и 44 бита, поддержка Astro PCI (можно использовать VGA на 64-битных системах) и начальная поддержка многоячеечных машин. SeaBIOS-hppa обновлён до v24 — закладывается основа для 64-битной HP-UX.
    • LoongArch: миграция PMU для KVM и эмуляция инструкций LA v1.1.
    • PowerPC: возможность делать снапшоты для нескольких устройств ppc.
    • RISC-V: новые расширения ISA (Zilsd, Zclsd, ZALASR, Smpmpmt) и поддержка MIPS P8700 CPU; улучшен вывод регистров CSR.
    • s390: эмуляция инструкции «деление до целого» и возможность загрузки с virtio-blk-pci.
    • x86: поддержка процессоров Diamond Rapids; добавлен упомянутый выше ускоритель «nitro» и машинный тип для запуска Nitro Enclaves.
    • Всего в релизе больше 2500 коммитов от 237 авторов — изменений очень много, здесь перечислены только ключевые.

Оценки программы

2,5

2 оценки Оценок пока нет

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