PSTools — пакет системных/служебных утилит для администрирования операционных систем Windows. Все утилиты, входящие в PSTools, работают только из командной строки (т.е. они не имеют пользовательского интерфейса), потому для обращения с ними требуются определенные навыки.

PSTools — свободно распространяемый пакет служебных утилит, написанных программистами-любителями, но одобренных к применению корпорацией Microsoft.

Зачем нужна программа PSTools?

Входящие в состав пакета PSTools утилиты предназначены для специалистов, занимающихся администрированием компьютеров под управлением ОС Windows 2000 и выше (вплоть до последней 10-й версии). Основная особенность всех доступных в наборе программ — возможность их запуска на удаленных системах, как в локальной, так и глобальной сети (конечно, это возможно только в случае, если Windows на удаленном ПК была настроена соответствующим образом).

Кроме того, включенные в состав PSTools утилиты могут свободно использоваться разработчиками программного обеспечения для Windows в качестве вспомогательных средств для решения той или иной задачи (какой именно — зависит от использованной утилиты).

Состав пакета PSTools

В набор PSTools включены утилиты для работы с запущенными процессами, удаленного просмотра различных типов файлов, сбора сведений о системе и компьютере. Всего в пакет входят 13 программ для командной строки Windows (если не считать версии для 32-х и 64-х разрядных систем):

Утилита, предназначенная для запуска исполнимых файлов (т.е. программ/процессов) на локальном и удаленном компьютере. Более 20 дополнительных параметров позволяют тонко настроить процесс запуска процессов: установить приоритет, запустить от имени определенного пользователя, выполнить запуск локального исполнимого файла на удаленном ПК (предварительно отправив файл по сети) и т.д.

PsFile. Программа позволяет получить список открытых удаленно файлов на компьютере (если кто-либо получил доступ к ПК и открыл файл удаленно, программа PsFile покажет эти файлы). Также она позволяет принудительно закрывать открытые файлы по их имени и/или идентификатору.

Утилита выводит уникальный идентификатор безопасности (SID) для компьютера или указанной учетной записи Windows.

Программа отображает различную информацию об удаленном компьютере: названия учетных записей, установленные системные исправления, установленные программы, информация о созданных на дисках томах, время работы системы с последнего включения компьютера и др.

Аналог стандартной сетевой команды «ping» (но с возможностью ее запуска на удаленном компьютере) для измерения сетевых задержек и пропускной способности сетевого канала. Утилита способна работать не только через TCP, но и ICMP-протокол.

Программа позволяет принудительно завершать работу процессов на удаленном компьютере по его имени или идентификатору (ID). У команды предусмотрен параметр, позволяющий «убивать» процессы от имени администратора из-под учетных записей без прав администратора.

Команда для получения детальной информации о любых запущенных на удаленном компьютере процессах.

Отображает список учетных записей, зарегистрированных системой автоматически в результате использования ими общих ресурсов.

Утилита для просмотра дампов различных системных журналов событий на удаленном компьютере.

Программа для изменения пароля учетной записи Windows. Также позволяет полностью убрать пароль.

Утилита, позволяющая получать информацию и управлять установленными системными службами: остановка/приостановка, запуск/перезапуск, получение списка зависимостей одних служб от других и т.д.

Аналог стандартной команды «shutdown», но с возможностью запуска на удаленном ПК. Служит для выключения/перезагрузки компьютера, выхода из системы и учетных записей, включения режима сна/гибернации и т.д. Это единственная утилита в сборнике PSTools без привязки к разрядности системы.

PsSuspend. Программа для приостановки любого запущенного процесса с возможностью его запуска в более поздний момент времени. Работает, как на локальном, так и удаленном компьютере.