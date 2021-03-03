PSTools — пакет системных/служебных утилит для администрирования операционных систем Windows. Все утилиты, входящие в PSTools, работают только из командной строки (т.е. они не имеют пользовательского интерфейса), потому для обращения с ними требуются определенные навыки.
PSTools — свободно распространяемый пакет служебных утилит, написанных программистами-любителями, но одобренных к применению корпорацией Microsoft.
Зачем нужна программа PSTools?
Входящие в состав пакета PSTools утилиты предназначены для специалистов, занимающихся администрированием компьютеров под управлением ОС Windows 2000 и выше (вплоть до последней 10-й версии). Основная особенность всех доступных в наборе программ — возможность их запуска на удаленных системах, как в локальной, так и глобальной сети (конечно, это возможно только в случае, если Windows на удаленном ПК была настроена соответствующим образом).
Кроме того, включенные в состав PSTools утилиты могут свободно использоваться разработчиками программного обеспечения для Windows в качестве вспомогательных средств для решения той или иной задачи (какой именно — зависит от использованной утилиты).
Состав пакета PSTools
В набор PSTools включены утилиты для работы с запущенными процессами, удаленного просмотра различных типов файлов, сбора сведений о системе и компьютере. Всего в пакет входят 13 программ для командной строки Windows (если не считать версии для 32-х и 64-х разрядных систем):
- Утилита, предназначенная для запуска исполнимых файлов (т.е. программ/процессов) на локальном и удаленном компьютере. Более 20 дополнительных параметров позволяют тонко настроить процесс запуска процессов: установить приоритет, запустить от имени определенного пользователя, выполнить запуск локального исполнимого файла на удаленном ПК (предварительно отправив файл по сети) и т.д.
- PsFile. Программа позволяет получить список открытых удаленно файлов на компьютере (если кто-либо получил доступ к ПК и открыл файл удаленно, программа PsFile покажет эти файлы). Также она позволяет принудительно закрывать открытые файлы по их имени и/или идентификатору.
- Утилита выводит уникальный идентификатор безопасности (SID) для компьютера или указанной учетной записи Windows.
- Программа отображает различную информацию об удаленном компьютере: названия учетных записей, установленные системные исправления, установленные программы, информация о созданных на дисках томах, время работы системы с последнего включения компьютера и др.
- Аналог стандартной сетевой команды «ping» (но с возможностью ее запуска на удаленном компьютере) для измерения сетевых задержек и пропускной способности сетевого канала. Утилита способна работать не только через TCP, но и ICMP-протокол.
- Программа позволяет принудительно завершать работу процессов на удаленном компьютере по его имени или идентификатору (ID). У команды предусмотрен параметр, позволяющий «убивать» процессы от имени администратора из-под учетных записей без прав администратора.
- Команда для получения детальной информации о любых запущенных на удаленном компьютере процессах.
- Отображает список учетных записей, зарегистрированных системой автоматически в результате использования ими общих ресурсов.
- Утилита для просмотра дампов различных системных журналов событий на удаленном компьютере.
- Программа для изменения пароля учетной записи Windows. Также позволяет полностью убрать пароль.
- Утилита, позволяющая получать информацию и управлять установленными системными службами: остановка/приостановка, запуск/перезапуск, получение списка зависимостей одних служб от других и т.д.
- Аналог стандартной команды «shutdown», но с возможностью запуска на удаленном ПК. Служит для выключения/перезагрузки компьютера, выхода из системы и учетных записей, включения режима сна/гибернации и т.д. Это единственная утилита в сборнике PSTools без привязки к разрядности системы.
PsSuspend. Программа для приостановки любого запущенного процесса с возможностью его запуска в более поздний момент времени. Работает, как на локальном, так и удаленном компьютере.