Process Hacker — простая миниатюрная программа, скрывающая в себе множество полезных функций по оптимизации системы. С ее помощью пользователь может в одном окне программы организовать работу: процессов, служб, сетевых приложений и приложений, нагружающих жесткий диск компьютера.
Работает программа на Windows в любой версии, начиная с XP. Разрядность системы не важна. Русский язык отсутствует. Разработчики распространяют софт абсолютно бесплатно. Если есть желание поддержать продукт, можете сделать добровольное пожертвование через PayPal.
Как пользоваться Process Hacker?
Формально Process Hacker — это классический «Диспетчер задач», но улучшенный до максимума. С помощью данной программы пользователь может:
- просмотреть список всех запущенных приложений и служб;
- отключить «неотключаемые» процессы (актуально при наличии руткитов и прочих вирусных программ);
- отслеживать потребление ресурсов через график (можно кликнуть на высшую точку графика, чтобы понять, какое приложение забирает большую часть ресурсов);
- определить процесс, из-за которого невозможно удалить или переименовать файл;
- узнать, какие программы и службы задействованы при подключении к интернету;
- получить полную информацию о процессе (12 пунктов с подробными данными: от расположения программы до занимаемого места в оперативной памяти);
- находить нужный процесс через выбранное окно программы;
- открывать и редактировать системные службы и многое другое.
Как видно, программа очень полезна для пользователя. Она способна довести производительность ОС до максимума. При этом, несмотря на англоязычный интерфейс, разобраться с Process Hacker сможет каждый пользователь, благо утилита достаточно проста в освоении.