Process Hacker — простая миниатюрная программа, скрывающая в себе множество полезных функций по оптимизации системы. С ее помощью пользователь может в одном окне программы организовать работу: процессов, служб, сетевых приложений и приложений, нагружающих жесткий диск компьютера.

Работает программа на Windows в любой версии, начиная с XP. Разрядность системы не важна. Русский язык отсутствует. Разработчики распространяют софт абсолютно бесплатно. Если есть желание поддержать продукт, можете сделать добровольное пожертвование через PayPal.

Как пользоваться Process Hacker?

Формально Process Hacker — это классический «Диспетчер задач», но улучшенный до максимума. С помощью данной программы пользователь может:

просмотреть список всех запущенных приложений и служб;

отключить «неотключаемые» процессы (актуально при наличии руткитов и прочих вирусных программ);

отслеживать потребление ресурсов через график (можно кликнуть на высшую точку графика, чтобы понять, какое приложение забирает большую часть ресурсов);

определить процесс, из-за которого невозможно удалить или переименовать файл;

узнать, какие программы и службы задействованы при подключении к интернету;

получить полную информацию о процессе (12 пунктов с подробными данными: от расположения программы до занимаемого места в оперативной памяти);

находить нужный процесс через выбранное окно программы;

открывать и редактировать системные службы и многое другое.

Как видно, программа очень полезна для пользователя. Она способна довести производительность ОС до максимума. При этом, несмотря на англоязычный интерфейс, разобраться с Process Hacker сможет каждый пользователь, благо утилита достаточно проста в освоении.